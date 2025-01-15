РФ атаковала западные регионы Украины крылатыми ракетами: где взрывалось, все подробности

Утром 15 января войска Российской Федерации подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95мс, которые обычно используются во время массированных обстрелов Украины.

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15 января Россия атаковала Украину крылатыми ракетами. О движении многочисленных групп ракет информировали Воздушные силы ВСУ. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской и Львовской областях. Фокус собрал все, что известно о ракетной атаке со стороны страны-оккупанта.

В 08.17 Воздушные силы Украины сообщили об отбое воздушной тревоги для всех областей Украины кроме Запорожской.

Сообщение об отбое угрозы ракетной опасности

Что известно об атаке России на Украину 15 января

Ракетная опасность для всей территории Украины была объявлена около шести утра. Приближенный к ВСУ мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" уточнил, что Россия запустила в том числе ракеты "Калибр".

Также Россия подняла в небо борта стратегической авиации ТУ-22М3 (носители ракет Х-22). Также фиксировался запуск крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.

По состоянию на 07.20 угроза по ракетам действовала исключительно для западных областей. Однако тревога была объявлена для всей Украины.

В частности, ракеты фиксировались на территории Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Закарпатской, Львовской областей. Также движение воздушных целей было в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Черкасской и других областях.

По меньшей мере шесть бортов Ту-95мс были подняты ВС РФ с аэродрома Оленья в Мурманской области. Об этом в среду, 15 января, сообщали мониторинговые каналы. Также информацию подтверждали Воздушные силы Украины.

"Внимание! Зафиксирован взлет группы Ту-95мс с аэродрома Оленья. Следите за дальнейшими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — призвали военные.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что в городе попаданий не зафиксировано, горожане слышали работу ПВО.

"Тревога еще продолжается. В городе без прилетов. В области работает ПВО", — написал глава в сообщении.

Глава Минэнергетики Герман Галущенко сообщил, что из-за массированной российской атаки в стране применяются превентивные меры ограничения электричества.

"Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения", — написал он в Facebook.

В Укрэнерго отметили, что в связи с массированной ракетной атакой применяют аварийные отключения света в нескольких областях:

Харьковской,

Сумской,

Полтавской,

Запорожской,

Днепропетровской,

Кировоградской.

Из-за ракетной атаки России 15 января, Польша подняла в небо свою боевую авиацию. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши. Польша задействовала дежурство боевых пар, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в наивысшее состояние готовности.

Напомним, в ночь на 13 января ВС РФ атаковали Украину 110 "Шахедами" и БПЛА-имитаторами различных типов.