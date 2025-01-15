РФ атакувала західні регіони України крилатими ракетами: де вибухало, всі подробиці

Зранку 15 січня війська Російської Федерації підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95мс, які зазвичай використовуються під час масованих обстрілів України.

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15 січня Росія атакувала Україну крилатими ракетами. Про рух чисельних груп ракет інформували Повітряні сили ЗСУ. Вибухи було чути в Івано-Франківській та Львівській областях. Фокус зібрав все, що відомо про ракетну атаку з боку країни-окупанта.

О 08.17 Повітряні сили України повідомили про відбій повітряної тривоги для всіх областей України окрім Запорізької.

Повідомлення про відбій загрози ракетної небезпеки

Що відомо про атаку Росії на Україну 15 січня

Ракетну небезпеку для всієї території України було оголошено близько шостої ранку. Наближений до ЗСУ моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" уточнив, що Росія запустила зокрема ракети "Калібр".

Також Росія підняла в небо борти стратегічної авіації ТУ-22М3 (носії ракет Х-22). Також фіксувався запуск крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Станом на 07.20 загроза по ракетах діяла виключно для західних областей. Проте тривогу було оголошено для всієї України.

Зокрема, ракети фіксувались на території Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Закарпатської, Львівської областей. Також рух повітряних цілей був у Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Черкаській та інших областях.

Щонайменше шість бортів Ту-95мс були підняті ЗС РФ з аеродрому Оленья у Мурманській області. Про це у середу, 15 січня, повідомляли моніторингові канали. Також інформацію підтверджували Повітряні сили України.

"Увага! Зафіксовано зліт групи Ту-95мс з аеродрому Оленья. Стежте за подальшими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — закликали військові.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків наголосив, що в місті влучань не зафіксовано, містяни чули роботу ППО.

"Тривога ще триває. В місті без прильотів. В області працює ППО", — написав голова у повідомленні.

Глава Міненергетики Герман Галущенко повідомив, що через масовану російську атаку в країні застосовуються превентивні заходи обмеження електрики.

"Ворог не припиняє тероризувати українців. В зв'язку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження", — написав він у Facebook.

В Укренерго зазначили, що у зв’язку з масованою ракетною атакою застосовують аварійні відключення світла у декількох областях:

Харківській,

Сумській,

Полтавській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Кіровоградській.

Через ракетну атаку Росії 15 січня, Польща підняла у небо свою бойову авіацію. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі. Польща задіяла чергування бойових пар, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені у найвищий стан готовності.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня ЗС РФ атакували Україну 110 "Шахедами" і БПЛА-імітаторами різних типів.