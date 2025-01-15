РФ запустила по Україні крилаті ракети: що відомо станом на зараз

У небі одночасно перебувало сім бортів Ту-95мс. Також росіяни запустили ракети з території Бєлгородської області та "калібри" з акваторії Чорного моря.

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Під ранок 15 січня російські окупаційні війська запустили по території України крилаті ракети. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошено повітряну тривогу!", — йшлося у повідомленні.

Згодом у Повітряних силах також зазначили, що ЗС РФ запустили ракети з Бєлгородської області в напрямку Харкова.

Водночас моніторингові телеграм-канали о 5:45 повідомили, що бомбардувальники Ту-95мс, ймовірно, здійснили пуски крилатих ракет.

"Ворог ймовірно виконав пуск крилатих ракет повітряного базування з району Волгоградської області РФ. Чи був пуск виконаний фактично, чи це імітація дізнаємось за годину", — йдеться у повідомленні.

За даними моніторів у небі перебувало сім бортів Ту-95мс, які злітали з аеродрому Оленья у Саратовській області.

Крім того, близько 6:15 ранку росіяни підняли у небо надзвуковий винищувач МіГ-31К, який є носієм крилатих ракет "Кинджал", через що по всій території України оголосили повітряну тривогу.

Приблизно у цей же час ЗМІ повідомили про перший вибух у Харкові.

Вже о пів на сьому монітори повідомили про те, що окупанти запустили крилаті ракети типу "Калібр" ще й з акваторії Чорного моря.

Загалом по території України росіяни запустили різні типи крилатих ракет, включаючи Х-101, "Кинджали" та "Калібри".

На момент публікації матеріалу інформації щодо руйнувань внаслідок ворожої атаки чи постраждалих не було.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня ЗС РФ атакували Україну 110 "Шахедами" і БПЛА-імітаторами різних типів.

У ніч з 9 на 10 січня російські окупаційні війська запустили по території України ударні безпілотники, а один з "шахедів" врізався у багатоповерхівку Києва.