ЗС РФ запустили по Україні понад 100 дронів: що відомо про наслідки в регіонах

Сили ППО збили 78 безпілотників в межах 12 областей. Окрім "Шахедів" Росія використала під час атаки БПЛА-імітатори.

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Вночі на 13 січня ЗС РФ атакували Україну 110 "Шахедами" і БПЛА-імітаторами різних типів. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Безпілотники були запущені з міст Міллерово, Орел, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ у Росії. 78 дронів збили у межах Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської, Чернігівської, Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Запорізької, Житомирської, Хмельницької та Донецької областей. Ще 31 БПЛА-імітатор був локаційно втрачений.

Пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, а також приватних будинків та машин зафіксували у чотирьох регіонах — Сумській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях. Такі наслідки спричинили падіння збитих дронів. Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.

Наслідки атаки БПЛА у регіонах

У Сумській ОВА повідомили про ліквідацію 14 "Шахедів" в межах регіону.

Т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник проінформував, що повітряна тривога тривала майже п’ять годин. Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів були пошкоджені чотири приватні будинки, гуртожиток і медзаклад.

"Пошкодження незначні: в будівлях вибиті вікна та посічені фасади. Також пошкоджено 3 автомобілі та авто екстреної медичної допомоги", — зазначив чиновник.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що в межах регіону збили чотири "Шахеди". У Вознесенську уламки одного зі збитих безпілотників пошкодили дах і вікна двох приватних будинків, ще у трьох будинках лише вибило вікна. Обійшлося без постраждалих.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов передав, що о 21:31 впали уламки "Шахеда" в місті Валки Богодухівського району. Падіння сталося на територію цивільного підприємства.

Нагадаємо, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук 12 січня повідомив, що Дніпропетровська область може опинитись під загрозою ударів керованими авіабомбами.

У Генштабі ЗСУ 12 січня повідомили про знищення командного пункту Росії на лінії фронту. Для атаки застосували авіацію.