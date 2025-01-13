ВС РФ запустили по Украине более 100 дронов: что известно о последствиях в регионах

Силы ПВО сбили 78 беспилотников в пределах 12 областей. Кроме "Шахедов" Россия использовала во время атаки БПЛА-имитаторы.

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Ночью на 13 января ВС РФ атаковали Украину 110 "Шахедами" и БПЛА-имитаторами различных типов. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Беспилотники были запущены из городов Миллерово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск в России. 78 дронов сбили в пределах Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областей. Еще 31 БПЛА-имитатор был локально потерян.

Повреждения зданий предприятий, частных и государственных учреждений, а также частных домов и машин зафиксировали в четырех регионах — Сумской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях. Такие последствия вызвали падения сбитых дронов. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Последствия атаки БПЛА в регионах

В Сумской ОГА сообщили о ликвидации 14 "Шахедов" в пределах региона.

Врио председателя Киевской ОГА Николай Калашник проинформировал, что воздушная тревога продолжалась почти пять часов. В результате падения обломков в одном из населенных пунктов были повреждены четыре частных дома, общежитие и медучреждение.

"Повреждения незначительные: в зданиях выбиты окна и посечены фасады. Также повреждены 3 автомобиля и авто экстренной медицинской помощи", — отметил чиновник.

Начальник Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что в пределах региона сбили четыре "Шахеды". В Вознесенске обломки одного из сбитых беспилотников повредили крышу и окна двух частных домов, еще в трех домах только выбило окна. Обошлось без пострадавших.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов передал, что в 21:31 упали обломки "Шахеда" в городе Валки Богодуховского района. Падение произошло на территорию гражданского предприятия.

Напомним, председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук 12 января сообщил, что Днепропетровская область может оказаться под угрозой ударов управляемыми авиабомбами.

В Генштабе ВСУ 12 января сообщили об уничтожении командного пункта России на линии фронта. Для атаки применили авиацию.