РФ запустила 94 "Шахеда": вибухало в Київській області та під Старокостянтиновим, є руйнування

Під час нічної атаки у Київській області повітряна тривога тривала вісім годин. Уламки БПЛА падали в трьох областях, було гучно під Старокостянтиновом, Кременчуком, поруч зі столицею.

Related video

В ніч на 12 січня ЗС РФ атакували Україну майже сотнею дронів-камікадзе "Шахед". Ворожі БПЛА летіли з чотирьох полігонів, з північно-східного напрямку. Засоби протиповітряної оборони (ППО) працювали в 11 українських областях. Про деталі нічної атаки Повітряні сили ЗСУ розповіли у Telegram-каналі.

Звіт Повітряних сил з деталями нічного обстрілу України з'явився у мережі о 9 год. 12 січня. Командування повідомило, що росіяни запустили по українцях 94 БПЛА — "Шахеди" та дрони інших типів. Точки пуску БПЛА — полігони в Міллерово, Орлі, Брянську, Курську. Щоб збити ворожі пристрої, застосували різні засоби ППО — від літаків та зеніток до РЕБ-ів та мобільних вогневих груп.

Які результати роботи ППО ЗСУ в ніч на 12 січня

збили — 60 "Шахедів";

локаційно втрачені — 34.

Усі дрони-камікадзе знешкодили, свідчить звіт. Втім, є пошкодження від падіння уламків в трьох областях — в Харківській, Сумській, Полтавській. У дописі Повітряного командування зауважують, що постраждалих немає.

Області, в яких працювали засоби ППО:

Полтавська; Сумська; Харківська; Черкаська; Чернігівська; Київська; Запорізька; Кіровоградська; Житомирська; Хмельницька; Донецька.

Обстріл РФ 12 січня - звіт Повітряних сил Фото: Повітряні сили ЗСУ

Обстріл РФ 12 січня — деталі від ОВА

Деталі нічної атаки РФ описані у каналі Повітряних сил. Близько 21 год. 11 січня вказано, що над Україною зафіксовано сім груп дронів, а перші повітряні тривоги пролунали в 17-19 год. Дві групи саме перетинали кордон в Чернігівській, Сумській, Харківській областях. Інші, з попередньої хвилі, дістались до Полтави, Дніпра, Черкас, Донецької області. За дві години до переліку приєднались Київська, Житомирська, Кіровоградські області. Тим часом у моніторинговому каналі повідомили про появу дронів в Хмельницькій області та гучних звуках поруч зі Старокостянтиновом, в якому розташовано військовий аеродром. Тривалість повітряної тривоги різнилась залежно від регіону: у Києві — вісім годин, у Хмельницькій — 39 хвилин.

Полтавська ОВА нічого не писала про нічну атаку "Шахедів". У місцевому пабліку "Кременчуцький телеграф" повідомили, що близько 22:45 над містом чули звуки польоту дронів та роботу засобів ППО.

Сумська ОВА у Telegram-каналі вказує, що вночі над регіоном збили гість дронів-камікадзе ЗС РФ. Про руйнування та постраждалих даних немає.

Харківська ОВА та глава ОВА Олег Синєгубов підтвердили ефективну роботу ППО. Зокрема, біля села Власівка Берестинського району збили "Шахед", уламки якого пошкодили житловий будинок. Чи є поранені, посадовець не уточнив. Крім того, ще три БПЛА виявили в полях біля сіл Браїлівка, між Землянкою та Мажаркою, біля Зеленого Гаю.

Київська ОВА та в.о. голови Микола Калашник підтвердили атаку дронів та успішні збиття. Згідно з даними адміністрації, ППО збило ворожі цілі: люди не постраждали, також немає влучань в критичну та житлову інфраструктуру. Зафіксували падіння уламків "Шахедів" за межами населених пунктів у полях, вказано у дописі посадовця за підсумками атаки РФ 12 січня.

Черкаська ОВА та голова ОВА Ігор Табурець повідомили, що над регіоном збили вісім БПЛА. Військова адміністрація стверджує, що потерпілих та руйнувань немає.

Голови інших шести областей, над якими збивали дрони, не писали про наслідки нічної атаки "Шахедів" РФ.

Зазначимо, 10 січня ЗС РФ запустили по Україні нову партію дронів-камікадзе, вибухало в 11 областях на сході та в центрі. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що один дронів врізався у багатоповерхівку в Києві.

Нагадуємо, увечері 11 січня аналітики проєкту DeepState розповіли про просування ЗС РФ біля шести населених пунктів та про погіршення ситуації в Торецьку.