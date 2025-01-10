РФ атакувала "шахедами": в Києві дрон врізався у багатоповерхівку, що відомо (фото, відео)

Як повідомляють у соцмережах, руйнувань зазнали верхні поверхи будівлі. Крім того, пошкоджено шість автомобілів.

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У ніч з 9 на 10 січня російські окупаційні війська запустили по території України ударні безпілотники, один з "шахедів" врізався у багатоповерхівку Києва. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"В Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку", — написав Ткаченко.

Він уточнив, що, за попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

"Пошкоджено вікна, 6 авто. На місці працюють служби", — зазначив Ткаченко.

Водночас телеграм-канал "Труха Київ" оприлюднив фото пошкодженого будинку.

"Шахед" влучив у будинок в Києві Фото: Труха

"Тварини влучили у верхній поверх", — йдеться у підписі до фото.

Також у соцмережах з'явились фото того, як виглядає територія навколо будинку після влучання дрона.

"Шахед" влучив у багатоповерхівку Києва Фото: Труха

Зазначимо, що близько другої ночі кореспондентка Фокусу повідомила про те, що у Києві пролунав вибух.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що на південь від Києва залетів ворожив "шахед".

Нагадаємо, 8 січня російські війська атакували промислову інфраструктуру міста Запоріжжя керованими авіаційними бомбами та балістикою.

Фокус також писав про те, що у Києві переглядають роботу транспорту під час тривоги.