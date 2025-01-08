ЗС РФ запустили 64 "Шахеди", вибухало в дев'яти областях: які наслідки атаки

Під нічного нальоту російських "Шахедів", який відбувся вночі 8 січня, повітряна тривога тривала від шести до восьми годин. Повітряне командування доповіло про збиття 41 БПЛА.

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В ніч з 7 на 8 січня ЗС РФ провели масовану повітряну атаку по українцях із застосуванням 64 дронів-камікадзе "Шахед". Сили протиповітряної оборони ЗСУ збивали ворожі цілі в дев'яти областях на сході, на півдні та в центрі країни. Про деталі нічної атаки Повітряне командування розповіло на сторінці Facebook.

У дописі, який опублікували о 9 год. 8 січня, вказано, що під час нічної атаки дронів РФ вдалось збити 41 "Шахед", а ще 22 — локаційно втрачені. Зауважується, що локаційно втрачені БПЛА — це безпілотники-імітатори. Чотири імітатори самостійно покинули межі України: три пристрої розвернулось в бік РФ, один — у бік Білорусі, написало командування.

Також Повітряні сили розповіли про точки пусків дронів та про областях, в яких працювали українські засоби ППО. Полігони, з яких росіяни запускали БПЛА, розташовані в чотирьох найближчих регіонах РФ — під Брянськом, Курськом, Орлом, Приморсько-Ахтарськом. Щоб збити ворожі пристрої, залучили авіацію, мобільні вогневі групи, зенітні підрозділи, засоби РЕБ у наступних областях України:

Дніпропетровська; Житомирська; Кіровоградська; Миколаївська; Полтавська; Сумська; Харківська; Черкаська; Чернігівська.

Обстріл РФ — деталі нічної атаки 8 січня

Повітряна тривога через нічну атаку РФ найдовше тривала у Полтавській та Чернігівській областях: близько шести-восьми годин. У інших — сумарно від двох до чотирьох годин. Тим часом Повітряне командування про появу перших "Шахедів" повідомило близько 22 год. 7 січня. Перша група зайшла з північного сходу і згодом розділилась на сім напрямків, зокрема, рухались на Київ, Житомир, Полтаву, потім додались Запоріжжя та Кропивницький. Наступні дописи описують переміщення дронів, які петляли у повітрі над різними областями центру, сходу та півдня України.

Дніпропетровська ОВА зранку 8 січня повідомила про роботу ППО над областю. У дописі голови військової адміністрації Сергія Лисака зауважується, що ПвК "Схід", ймовірно, збили один "Шахед". Про таку ж кількість збитих дронів написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Кіровоградська ОВА підтвердила роботу мобільних вогневих груп по російських дронах. Зі слів голова ОВА Андрія Райковича, відсутні негативні наслідки атаки РФ.

Полтавська ОВА не писала про збиття російських БПЛА над регіоном. Водночас, у моніторингових пабліках вночі повідомляли про рух "Шахедів" у бік Миргорода. Крім того, написали про гул дронів у Кременчуку, а близько 6 год., ймовірно, чули гучний вибух. Міський голова Віталій Малецький не коментував нічні події.

Сумська ОВА написала про збиття семи "Шахедів" ЗС РФ, по яких успішно відпрацювали мобільні вогневі групи. Про наслідки падіння уламків даних не надходило.

Черкаська ОВА інформувала про роботу засобів ППО та знешкодження чотирьох російських безпілотників.

"Звернень до екстрених служб щодо травмованих чи пошкодження майна не було", — зауважив голова ОВА Ігор Табурець.

Житомирська, Харківська та Чернігівська ОВА деталей про нічний наліт "Шахедів" не публікували.

Зазначимо, 7 січня ЗСУ розповіли про атаку 38 дронів-камікадзе. Повітряне командування повідомило, що 28 БПЛА збили на сімома областями.

Нагадуємо, авіаексперт Юрій Касьянов розкритикував далекобійні українські дрони і пояснив, що слід зробити, щоб вони ефективно били по Москві.