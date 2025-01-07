ЗС РФ запустили "Шахеди" по семи областях України: деталі 9-годинної атаки

Атака "Шахедів" в ніч на 7 січня найдовше тривала у південних регіонах України, свідчать дані командування. Останні дрони збивали у Полтавській області, де тривогу скасували лише о 5 годині ранку.

Related video

Перші дрони-камікадзе "Шахед" ЗС РФ під час нової повітряної атаки росіян зайшли в Україну увечері 6 січня. Повітряні сили полювали за ворожими безпілотниками близько дев'яти годин. Засоби протиповітряної оборони різних типів знешкодили 28 з 38 безпілотників. Фокус зібрав інформацію командування та військових адміністрації про деталі нічного обстрілу 6-7 січня.

У дописі командування Повітряних сил на сторінці Facebook вказано, що нічна атака ЗС РФ почалась, орієнтовно, о 19:30 6 січня. Підсумки атаки підвели за 11 годин, о 9:00 7 січня. Як з'ясувалось, українцям загрожувало 38 ударних безпілотників, які зайшли в повітряних простір з двох напрямків: з північного сходу (стартували в Курську та Міллерово) та з південного сходу (з Приморсько-Ахтарська).

Результати відбиття атаки 7 січня станом на 9 год:

збили — 28 "Шахедів";

локаційно втрачені — 10 безпілотників, при чому три з них розвернулись та полетіли назад в РФ.

Також командування доповіло, в яких областях відмінно спрацювали сили ППО (авіація, мобільні вогневі групи, підрозділи зенітні та РЕБ):

Полтавська; Сумська; Харківська; Черкаська; Миколаївська; Херсонська; Кіровоградська.

"Влучань не зафіксовано", — підсумувало Повітряне командування.

Обстріл РФ — деталі атаки 7 січня

Перші попередження про появу "Шахедів" над Україною Повітряні сили опублікували близько 19:35 6 січня. Після цього, о 22:51, з'явилось повідомлення про шість груп дронів РФ, які загрожували центральним, західним (Харкову, Полтаві, Дніпру, Кропивницькому), а також південним областям (Миколаєву, Херсону). Найдовше повітряна тривога тривала на півдні — близько семи-восьми годин. Останній регіон, де скасували тривогу — Полтавська область (близько 4 год. 7 січня). Тобто орієнтовна тривалість атаки, яка почалась о 19:30 6 січня — близько восьми годин.

Сумська ОВА повідомила в Telegram-каналі, що вночі над регіоном збили сім російських дронів. Також вказано, що працювали зенітно-ракетні підрозділи. Про руйнування та постраждалих у дописі не згадували.

Черкаська ОВА та голова ОВА Ігор Табурець підтвердили роботу сил ППО і збиття дронів-камікадзе "Шахед". Водночас не вказано, скільки саме БПЛА вдалось знешкодити. Негативних наслідків обстрілу ЗС РФ немає, написав Табурець.

Миколаївська ОВА та голова Віталій Кім заявили про збиття двох "Шахедів", які загрожували південному регіону. Про падіння уламків та можливі поранення та пошкодження даних немає.

Херсонська ОВА та голова Олександр Прокудін інформували про серію ударів російських FPV-дронів, але про "Шахеди" не згадували.

Кіровоградська ОВА та голова ОВА Андрій Райкович написали про збиття одного дрона-камікадзе ЗС РФ. Наслідків російського удару немає.

Харківська та Полтавська ОВА не згадували про нічну атаку "Шахедів".

Зазначимо, напередодні, в ніч на 6 січня, росіяни запустили по українцях 130 засобів ураження: два авіаційні ракети Х-58 та 128 безпілотників. Згідно з даними Повітряного командування, сили протиповітряної оборони працювали в 11 областях. Особливих пошкоджень не було, повідомили у військових адміністраціях: уламки упали на кілька приватних будинків та авто, поранених не було. Водночас компанія "Укрзалізниця" заявила, що затримують поїзди через обрив контактної мережі. Втім, вже за годин обрив відремонтували і потяги рушили наздоганяти графік, ішлося у дописі залізничників на Facebook.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, що він має на увазі під гарантіями безпеки, які замінили б членство в НАТО.