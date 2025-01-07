ВС РФ запустили "Шахеды" по семи областям Украины: детали 9-часовой атаки

Атака "Шахедов" в ночь на 7 января дольше всего длилась в южных регионах Украины, свидетельствуют данные командования. Последние дроны сбивали в Полтавской области, где тревогу отменили только в 5 часов утра.

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Первые дроны-камикадзе "Шахед" ВС РФ во время новой воздушной атаки россиян зашли в Украину вечером 6 января. Воздушные силы охотились за вражескими беспилотниками около девяти часов. Средства противовоздушной обороны различных типов обезвредили 28 из 38 беспилотников. Фокус собрал информацию командования и военной администрации о деталях ночного обстрела 6-7 января.

В заметке командования Воздушных сил на странице Facebook указано, что ночная атака ВС РФ началась, ориентировочно, в 19:30 6 января. Итоги атаки подвели через 11 часов, в 9:00 7 января. Как выяснилось, украинцам угрожало 38 ударных беспилотников, которые зашли в воздушное пространство с двух направлений: с северо-востока (стартовали в Курске и Миллерово) и с юго-востока (с Приморско-Ахтарска).

Результаты отражения атаки 7 января по состоянию на 9 ч.:

сбили — 28 "Шахедов";

локально потеряны — 10 беспилотников, причем три из них развернулись и улетели обратно в РФ.

Также командование доложило, в каких областях отлично сработали силы ПВО (авиация, мобильные огневые группы, подразделения зенитные и РЭБ):

Полтавская; Сумская; Харьковская; Черкасская; Николаевская; Херсонская; Кировоградская.

"Попаданий не зафиксировано", — подытожило Воздушное командование.

Обстрел РФ — детали атаки 7 января

Первые предупреждения о появлении "Шахедов" над Украиной Воздушные силы опубликовали около 19:35 6 января. После этого, в 22:51, появилось сообщение о шести группах дронов РФ, которые угрожали центральным, западным (Харькову, Полтаве, Днепру, Кропивницкому), а также южным областям (Николаеву, Херсону). Дольше всего воздушная тревога длилась на юге — около семи-восьми часов. Последний регион, где отменили тревогу — Полтавская область (около 4 ч. 7 января). То есть ориентировочная продолжительность атаки, которая началась в 19:30 6 января — около девяти часов.

Сумская ОГА сообщила в Telegram-канале, что ночью над регионом сбили семь российских дронов. Также указано, что работали зенитно-ракетные подразделения. О разрушениях и пострадавших в заметке не упоминали.

Черкасская ОВА и глава ОВА Игорь Табурец подтвердили работу сил ПВО и сбивание дронов-камикадзе "Шахед". В то же время не указано, сколько именно БПЛА удалось обезвредить. Негативных последствий обстрела ВС РФ нет, написал Табурец.

Николаевская ОВА и глава Виталий Ким заявили о сбивании двух "Шахедов", которые угрожали южному региону. О падении обломков и возможных ранениях и повреждениях данных нет.

Херсонская ОВА и глава Александр Прокудин информировали о серии ударов российских FPV-дронов, но о "Шахедах" не упоминали.

Кировоградская ОВА и председатель ОВА Андрей Райкович написали о сбитии одного дрона-камикадзе ВС РФ. Последствий российского удара нет.

Харьковская и Полтавская ОВА не упоминали о ночной атаке "Шахедов".

Отметим, накануне, в ночь на 6 января, россияне запустили по украинцам 130 средств поражения: две авиационные ракеты Х-58 и 128 беспилотников. Согласно данным Воздушного командования, силы противовоздушной обороны работали в 11 областях. Особых повреждений не было, сообщили в военных администрациях: обломки упали на несколько частных домов и авто, раненых не было. В то же время компания "Укрзализныця" заявила, что задерживают поезда из-за обрыва контактной сети. Впрочем, уже через несколько часов обрыв отремонтировали и поезда двинулись догонять график, говорилось в сообщении железнодорожников на Facebook.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что он имеет в виду под гарантиями безопасности, которые заменили бы членство в НАТО.