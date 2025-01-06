"Их просто не называют НАТО": Украине нужны гарантии безопасности уровня Израиля, — Зеленский (видео)

По словам президента Украины, во время обстрела Израиля союзники помогли сбить примерно тысячу ракет, хотя Израиль не входит в НАТО. Израиль защищает не только "зонтик НАТО", но и ядерное оружие.

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, что во время обстрела Израиля авиация США, Франции и Великобритании помогали Тель-Авиву отражать нападение. Об этом он сказал в недавнем интервью американскому журналисту Лексу Фридману, видео опубликовано на YouTube-канале автора.

"Была сбита тысяча ракет, так это что? Так это гарантии безопасности, просто оно называется не НАТО. Какого-то дядю Вову раздражает слово НАТО. Проблема в слове?" — задался вопросом президент.

"Когда в Израиль летели ракеты, и Израиль не в НАТО, поднялась авиация НАТО, ПВО работало стран Ближнего Востока, из разных стран — это все тоже гарантии безопасности. И ядерное оружие, если что, есть у Израиля. Так зачем им НАТО, тогда как по факту у них есть больше, чем НАТО", — заявил Зеленский.

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Напомним, что президент также заявил, что Украина будет согласна на прекращение огня, если получит оружие для отражения будущих нападений.

Ранее сообщалось, что белорусский политик Александр Лукашенко в ответ за то, что российские войска в феврале 2022 года зашли в Украину с территории Беларуси предлагал, со слов Зеленского, ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу в качестве ответных мер.