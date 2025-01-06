"Їх просто не називають НАТО": Україні потрібні гарантії безпеки рівня Ізраїлю, — Зеленський (відео)

За словами президента України, під час обстрілу Ізраїлю союзники допомогли збити приблизно тисячу ракет, хоча Ізраїль не входить до НАТО. Ізраїль захищає не тільки "парасолька НАТО", а і ядерна зброя.

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Президент України Володимир Зеленський висловився про те, що під час обстрілу Ізраїлю авіація США, Франції та Великої Британії допомагали Тель-Авіву відбивати напад. Про це він сказав у нещодавньому інтерв'ю американському журналісту Лексу Фрідману, відео опубліковано на YouTube-каналі автора.

"Було збито тисячу ракет, так це що? Так це гарантії безпеки, просто воно називається не НАТО. Якогось дядю Вову дратує слово НАТО. Проблема в слові?" — вдався в питання президент.

"Коли в Ізраїль летіли ракети, і Ізраїль не в НАТО, піднялася авіація НАТО, ППО працювало країн Близького Сходу, з різних країн — це все теж гарантії безпеки. І ядерна зброя, якщо що, є в Ізраїлю. То навіщо їм НАТО, тоді як за фактом у них є більше, ніж НАТО", — заявив Зеленський.

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Нагадаємо, що президент також заявив, що Україна буде згодна на припинення вогню, якщо отримає зброю для відбиття майбутніх нападів.

Раніше повідомлялося, що білоруський політик Олександр Лукашенко у відповідь за те, що російські війська в лютому 2022 року зайшли в Україну з території Білорусі, пропонував, зі слів Зеленського, ударити по Мозирському нафтопереробному заводу як заходи у відповідь.