Прекращение огня, разговор с россиянам и извинения Лукашенко: Зеленский дал большое интервью

Владимир Зеленский сказал американскому подкастеру Лексу Фридману, что после 25 января начнет говорить с Дональдом Трампом о том, как завершить войну.

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Американский подкастер Лекс Фридман записал трехчасовое интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео разговора Фридман опубликовал 5 января.

Лекс Фридман сказал, что предпочел бы увидеть Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина за столом переговоров, чтобы были достигнуты договоренности о прекращении огня и предоставлении Украине гарантий безопасности. Американец назвал дату 25 января.

"Я не против 25 января — это мой день рождения. И мы садимся прежде всего с Трампом. Мы договариваемся с ним о том, как мы можем остановить войну и остановить Путина. Во-вторых, для нас очень важно, чтобы Европа тоже имела свой голос", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Дональд Трамп дает веру в то, что может остановить войну и предоставить Украине сильные гарантии безопасности.

"И после этого уже может быть разговор с россиянами. И только так. Не просто мы трое сели сразу вместе", — отметил украинский лидер.

Зеленский отметил, что Лекс Фридман ставит вопрос так, будто Путин хочет садиться за стол переговоров, а Украина — нет. Президент Украины напомнил американскому подкастеру о переговорах с РФ в 2019 году, когда после согласования прекращения огня Кремль нарушил договоренности уже через месяц.

"Я позвонил ему и сказал, что мы договорились о сеаѕеfire. Это же не бумажка в туалете. Это серьезная история, вроде бы так. Меркель, серьезная же, Макрон, ты и я. Мы же договорились, сеаѕеfire, это важно", — рассказал Зеленский.

После этого, по его словам, Россия отказалась от дальнейших переговоров.