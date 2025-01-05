"Это ху*ня": Зеленский рассказал о невведении санкций Запада в начале вторжения РФ (видео)

Глава государства раскритиковал нежелание западных стран ввести превентивные санкции против РФ до начала ее вторжения в Украину. Зеленский описал их с использованием нецензурной лексики.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия западных стран на введение санкций в начале полномасштабного вторжения РФ. Об этом глава государства рассказал в интервью для Лекса Фридмана.

Зеленский рассказал, что ожидал от стран Запада большей реакции, которая сможет предотвратить вторжение России. Однако их действия вызвали разочарование, о которых украинский президент высказался в нецензурной форме.

"Не говорите, пожалуйста, что если он (путин — ред) придет, если он пройдет через границы, если он будет убивать, то мы введем санкции", — сказал Зеленский, цитируя логику возможного введения ограничений со стороны Запада.

Глава государства резко раскритиковал позицию западных стран перед началом полномасштабного вторжения РФ, использовав нецензурную лексику.

"Ну это х*йня, извините", — заявил глава государства в интервью Лексу Фридману.

Напомним, Фокус писал, что Зеленский дал большое трехчасовое интервью Лексу Фридману. Владимир Зеленский сказал американскому подкастеру Лексу Фридману, что после 25 января начнет говорить с Дональдом Трампом о том, как завершить войну.

Также сообщалось, что Зеленский заявил, что Трамп может первым прилететь в Украину самолетом. Президент Украины считает, что прилет Дональда Трампа в киевский аэропорт после завершения войны был бы "символическим".