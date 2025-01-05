Трамп может первым из лидеров прилететь в Украину самолетом, — Зеленский в интервью Фридману

Президент Украины считает, что прилет Дональда Трампа в киевский аэропорт после завершения войны был бы "символическим".

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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может первым среди мировых лидеров прилететь в Украину самолетом после завершения российско-украинской войны. Об этом украинский лидер заявил в подкасте американскому исследователю искусственного интеллекта Лексу Фридману.

"Надеюсь, что аэропорт в Киеве откроется — тогда будет проще прилетать в Украину", — сказал американский подкастер.

Владимир Зеленский ответил, что надеется на визит Дональда Трампа в Киев после завершения боевых действий, и хотел бы, чтобы американский президент именно прилетел в Украину авиарейсом.

"Да, я думаю, что война закончится — и президент Трамп сможет быть первым лидером, который прилетит сюда самолетом. Мне кажется, это было бы символично", — сказал Зеленский.

Интервью Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману

Отметим, 24 декабря Лекс Фридман просил Зеленского об интервью на русском языке. Просьбу аргументировал тем, что русский "знают оба" собеседники, и интервью получится более динамичным. Владимир Зеленский отказался говорить с подкастером на языке страны-агрессора и во время разговора отвечал на вопросы на украинском.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский в интервью на единственном телемарафоне сказал, что встретится с Трампом после инаугурации. Он отмечал, что планирует говорить с 47-м президентом США об условиях прекращения огня и гарантиях безопасности.