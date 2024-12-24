"Подарок на Рождество и Хануку": подкастер Фридман просит Зеленского об интервью на русском

Лекс Фридман говорит, что изучает украинский язык, но пока не владеет им свободно. Он считает, что интервью на языке, который "знают оба" собеседника, получится более динамичным.

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Американский ведущий подкаста Lex Fridman Podcast Лекс Фридман 30 ноября предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому трехчасовое интервью и пообещал приехать для этого в Киев. Зеленский ответил согласием. Сегодня Фридман опубликовал в сети X (ранее — Twitter) пост, в котором просит украинского президента общаться во время будущего подкаста на русском.

Лекс Фридман в ноябре пригласил Владимира Зеленского на свой подкаст Фото: Скриншот

Подкастер написал, что с нетерпением ждет разговора с Владимиром Зеленским и надеется, что его можно будет провести на русском языке.

"Для тех, кто, возможно, не знает, украинский язык все больше становится символом борьбы украинского народа за свободу и независимость. К сожалению, я еще не владею этим языком, но изучаю его. Я знаю, как свободно говорить по-русски, как и президент Зеленский, и как значительная часть украинцев", — сказал он.

Лекс обосновал свою просьбу тем, что интервью на языке, которым свободно владеют оба собеседника, получится более "глубоким, динамичным и мощным". Он добавил, что подкаст переведут и озвучат также на украинском и английском.

"Это подарок, о котором я прошу как на Рождество, так и на Хануку", — написал Фридман.

Фридман просит Зеленского говорить во время будущего интервью на русском, которым они "оба свободно владеют" Фото: Скриншот

Что известно о подкастере Лексе Фридмане

Фридман в своем посте рассказал, что его родители родились в Киеве и Харькове. Сам Лекс, которого при рождении назвали Алексеем, появился на свет в городе Чкаловске в Таджикистане. В течение жизни он переезжал в Киев, Москву, а затем эмигрировал в США и с тех пор "гордится быть американцем".

В апреле 2018 года Фридман начал вести свой подкаст об искусственном интеллекте, науке, технологиях, истории, философии и природе интеллекта в рамках исследования ИИ в Массачусетском технологическом институте в Кембридже, США.

"Я не продаюсь ни Путину, ни Зеленскому, ни Трампу, ни Волдеморту, ни Гэндальфу и тому подобное. Никакие деньги, слава, власть, доступ не могут купить мое мнение или честность", — написал о себе Фридман.

Напомним, 23 декабря Владимир Зеленский во время своего традиционного обращения к украинцам рассказал, почему Фицо ездил к Путину. По его словам, премьер-министр Словакии Роберт Фицо имеет с президентом РФ Владимиром Путиным теневые договоренности, которые "работают на его карман".

Также 23 декабря СМИ писали, что Владимир Зеленский меняет риторику о переговорах с Путиным, ориентируясь на взгляды новоизбранного президента США Дональда Трампа.