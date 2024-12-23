Ему в Москве выгоднее: Зеленский рассказал, почему Фицо ездил к Путину (видео)

Теневые договоренности премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом РФ Владимиром Путиным являются либо торговлей государственными интересами, либо работой на собственный карман. Это подчеркнул Владимир Зеленский.

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Украина борется ради жизни, а премьер Словакии Роберт Фицо борется ради денег, причем вряд ли ради денег для Братиславы. Это в своем традиционном обращении подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что теневые договоренности с главой Кремля Владимиром Путиным являются либо торговлей государственными интересами, либо работой на собственный карман.

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Маневры Фицо: о чем словацкий премьер договаривался с Путиным

"Мы дали ему предложение и о возможной компенсации для словаков — именно для словаков — потерь от российского транзита, и относительно альтернатив по транзиту — любого другого газа, не российского, на запрос Еврокомиссии", — подчеркнул Зеленский, подчеркнув, что Киев готов был это сделать.

Но Фицо, отметил президент, не захотел компенсации для словаков и не хочет сотрудничать с Еврокомиссией.

"Ему в Москве почему-то выгоднее", — заявил Владимир Зеленский, добавив, что на самом деле все в Европе понимают "почему".

Напомним, ранее Роберт Фицо заявлял, что Украина упорно отказывается от продолжения транзита российского "голубого топлива" через свою территорию, поэтому Словакию ожидает газовый кризис. Официальная Братислава, которая имеет долгосрочный контракт с российским "Газпромом", подсчитала, что закупка газа в другом месте обойдется ей на 220 миллионов евро дороже в виде расходов на транзит.

Издание Politico писало, что Владимир Зеленский якобы предлагал Роберту Фицо продлить транзит российского газа в Словакию в обмен на разрешение вступления Украины в НАТО.