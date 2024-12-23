Йому в Москві вигідніше: Зеленський розповів, чому Фіцо їздив до Путіна (відео)

Тіньові домовленості прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з президентом РФ Володимиром Путіним є або торгівлею державними інтересами, або роботою на власну кишеню. На цьому наголосив Володимир Зеленський.

Related video

Україна бореться заради життя, а прем'єр Словаччини Роберт Фіцо бореться заради грошей, причому навряд чи заради грошей для Братислави. На цьому у своєму традиційному зверненні наголосив президент Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що тіньові домовленості з главою Кремля Володимиром Путіним є або торгівлею державними інтересами, або роботою на власну кишеню.

Важливо

Маневри Фіцо: про що словацький прем`єр домовлявся з Путіним

"Ми дали йому пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків – саме для словаків – втрат від російського транзиту, і щодо альтернатив по транзиту – будь-якого іншого газу, не російського, на запит Єврокомісії", — наголосив Зеленський, підкресливши, що Київ готовий був це зробити.

Але Фіцо, зауважив президент, не захотів компенсації для словаків та не хоче співпрацювати із Єврокомісією.

"Йому в Москві чомусь вигідніше", — заявив Володимир Зеленський, додавши, що насправді усі в Європі розуміють "чому".

Нагадаємо, раніше Роберт Фіцо заявляв, що Україна вперто відмовляється від продовження транзиту російського "блакитного палива" через свою територію, тому на Словаччину очікує газова криза. Офіційна Братислава, яка має довгостроковий контракт із російським "Газпромом", підрахувала, що закупівля газу в іншому місці обійдеться їй на 220 мільйонів євро дорожче у вигляді витрат на транзит.

Видання Politico писало, що Володимир Зеленський нібито пропонував Роберту Фіцо продовжити транзит російського газу до Словаччини в обмін на дозвіл вступу України до НАТО.