Російський газ в обмін на союз України і НАТО: ЗМІ дізналися про таємні бесіди Зеленського і Фіцо

Словацький прем'єр боявся втратити до півмільярда євро на зборах за транзит газу. Володимир Зеленський йому відповів, що соромно говорити про гроші, коли в Україні гинуть люди

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Президент України Володимир Зеленський пропонував прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо продовжити транзит російського газу в Словаччину в обмін на дозвіл вступу України до НАТО. Про це повідомило видання Politico.

Під час закритої зустрічі в Брюсселі Фіцо був серед тих, хто просив українського лідера не зупиняти транзит газу з Росії. Зеленський обрушився з критикою на нього і заявив: "Трохи соромно говорити про гроші, тому що ми втрачаємо людей", зазначають журналісти.

Пізніше Фіцо заявив, що пропозиції Зеленського, зроблені йому за закритими дверима, були "абсурдними". Чиновник припустив, що "Україна бере на себе сміливість завдавати шкоди економіці члена Євросоюзу".

Фіцо сказав, що Словаччина може втратити близько 500 мільйонів євро на рік на зборах за транзит газу. Український президент у відповідь запитав, чи проголосує словацький прем'єр за членство України в НАТО. Фіцо сказав, що ніколи так не вчинить.

Українська та словацька сторони на момент публікації матеріалу не коментували представленої бесіди.

Нагадаємо, в Україні готуються припинити транзит газу з Росії до Євросоюзу з 1 січня 2025 року. Контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" від 2019 року закінчується, у Києві заявили, що новий договір укладати не збираються.

Фокус раніше докладно описував значення припинення транзиту російського газу для України. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, Україна намагається позбавити Кремль доходів від продажу вуглеводнів.