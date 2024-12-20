Российский газ в обмен на союз Украины и НАТО: СМИ узнали о тайных беседах Зеленского и Фицо

Словацкий премьер боялся потерять до полумиллиарда евро на сборах за транзит газа. Владимир Зеленский ему ответил, что стыдно говорить о деньгах, когда в Украине гибнут люди

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо продлить транзит российского газа в Словакию в обмен на разрешение вступления Украины в НАТО. Об этом сообщило издание Politico.

Во время закрытой встречи в Брюсселе Фицо был среди тех, кто просил украинского лидера не останавливать транзит газа из России. Зеленский обрушился с критикой на него и заявил: "Немного стыдно говорить о деньгах, потому что мы теряем людей", отмечают журналисты.

Позже Фицо заявил, что предложения Зеленского, сделанные ему за закрытыми дверями, были "абсурдными". Чиновник предположил, что "Украина берет на себя смелость наносить ущерб экономике члена Евросоюза".

Фицо сказал, что Словакия может потерять около 500 миллионов евро в год на сборах за транзит газа. Украинский президент в ответ спросил, проголосует ли словацкий премьер за членство Украины в НАТО. Фицо сказал, что никогда так не поступит.

Украинская и словацкая стороны на момент публикации материала не комментировали представленную беседу.

Напомним, в Украине готовятся прекратить транзит газа из России в Евросоюз с 1 января 2025 года. Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" от 2019 года заканчивается, в Киеве заявили, что новый договор заключать не собираются.

Фокус ранее подробно описывал значение прекращения транзита российского газа для Украины. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, Украина старается лишить Кремль доходов от продажи углеводородов.