Украина готовится к прекращению транзита российского газа с 1 января, — Галущенко

31 декабря истекает срок действия соглашения Украины с российским "Газпромом" о транзите. Украинские власти заявляли, что не планируют заключать новый договор.

Related video

Украина готовится к прекращению транзита газа из России в Европу с 1 января 2025 года. Министр энергетики Герман Галущенко во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине заявил о проведении мероприятий для обеспечения стабильности собственной газотранспортной системы (ГТС). Об этом сообщает информагентство "Укринформ".

"Наша позиция вполне открыта: мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января. И мы это делаем (готовимся — ред.) уже давно. Только в этом году мы провели несколько стресс-тестов для нашей газовой системы, как она будет функционировать при нулевом транзите", — сказал Галушенко.

Контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом", заключенный в 2019 году, завершается в этом году. Украина четко заявила, что нового договора заключать не будет.

Транзит российского газа через Украину: что известно

Транзит российского газа через Украину начался в 1960-х годах с введением в эксплуатацию газотранспортной системы, которая стала ключевым маршрутом для поставок природного газа из России в Европу. Украина более 50 лет оставалась главным транзитером российского газа в европейские страны.

В первые два десятилетия после провозглашения независимости Украины через газотранспортную систему страны ежегодно прокачивалось более 100 млрд кубометров газа. В 1990-х годах объемы транзита достигали исторических максимумов, однако после зимней "газовой войны" между "Нафтогазом" и "Газпромом" в 2009 году они начали постепенно снижаться.

Газопроводы из РФ в Европу Фото: Wikipedia

После 2019 года транзит осуществлялся по контракту на 5 лет, который предусматривал минимальный гарантированный объем прокачки газа. С 2022 года "Газпром" начал постепенно сокращать объемы транзита.

7 октября премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместной с пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил, что Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия

Напомним, 29 июля энергетический эксперт Юрий Корольчук заявил, что отказ от транзита российского газа может повлечь рост цены на доставку газа проблемы с давлением в трубах в трех областях.

Фокус писал, что будет означать для Украины прекращение транзита российского газа.