Российский газ все еще поставляется по газотранспортной системе Украины в страны ЕС. Однако в 2025 году контракт на поставки уже будет недействительным. Фокус спросил у профильных энергетических экспертов, прекратится ли транзит газа и что это будет означать для Украины.

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Уже 31 декабря завершается контракт на транзит газа в ЕС, заключенный между НАК "Нафтогаз Украины" и российским монополистом "Газпром" в 2019 году. В октябре в ЕС на встрече министры энергетики ЕС обсуждали вопрос транзита российского природного газа через Украину, ведь некоторые страны (Словакия, Венгрия, Австрия) все еще не диверсифицировали свои источники поставок природного газа, а следовательно продолжают рассчитывать на ресурс "Газпрома". Однако в Украине уже сообщили: нового контракта с российским монополистом Украина заключать не планирует.

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"Стратегическая цель Украины — наложить санкции на российскую газовую молекулу, лишить кремль доходов от продажи углеводородов, за которые агрессор финансирует войну. Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из РФ", — сказал премьер Денис Шмыгаль на встрече в октябре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Он добавил: Украина не будет продлевать транзитное соглашение после завершения его срока.

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Продолжение транзита российского газа не выгодно прежде всего самой Украине, говорят опрошенные Фокусом эксперты. Ведь речь идет о том, что Россия благодаря продаже в ЕС ресурса может получать 6 млрд евро в год, которые затем будет направлять на финансирование войны в Украине.

Решение о прекращении транзита российского газа по территории Украины — единственное возможное, говорят энергетические эксперты

"Я думаю, что давно надо было забыть об этом транзитном газе. Хорошо, что сейчас вспомнили. И сейчас уже заканчивается этот контракт, хотя мы могли его завершить уже давно, и не помогать российскому бюджету наполнять "молох" войны. Поэтому думаю, что решение о прекращении транзита российского газа по территории Украины — единственное возможное, другого не может быть", — прокомментировал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Компания "Газпром" потеряет 6 млрд евро из-за прекращения транзита газа через Украину европейским покупателям Фото: ВВС

О том, что продолжение транзита российского газа — не в интересах Украины, говорит и Роман Ницович, директор по исследованиям DiXi Group. И хотя, по его словам, юридически возможен вариант заключения контракта напрямую между "Газпромом" и определенной европейской компанией, однако Украине такой вариант не подходит, ведь это все равно будет предоставлять России возможности для получения многомиллиардной выручки, которую она будет направлять на войну.

Азербайджан и газ: смогут ли европейцы получить природный газ не российского происхождения

В Европе активно обсуждали также возможность транспортировки через Украину газотранспортной системой газа из Азербайджана. Однако эксперты сомневаются в реалистичности такого решения.

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"Нет у Азербайджана ресурса на европейских покупателей. И если бы подобный контракт заключили, то фактически по нашей системе бы транспортировался тот же российский газ. А сейчас и "Газпром", и российское правительство, российские власти очень обеспокоены этой ситуацией, что "Газпром" останется без шести миллиардов евро, которые он должен был бы получить за газ от стран ЕС. Российский монополист и так в затруднительном положении. И для нас это положительно. Нам не следует вообще вести речь о том, чтобы каким-то образом через какую-то схему продолжать оказывать услугу России в то время, когда она уничтожает украинскую энергетику и вообще ведет такую геноцидальную войну", — говорит Владимир Омельченко.

Возможны так называемые СВОП-поставки, когда фактически на бумаге идет в страны ЕС азербайджанский газ, а на самом деле на точке входа в украинскую ГТС поступает российский газ

По его словам, если говорить о европейских странах, которые якобы не могут диверсифицировать поставки природного газа (отказаться от российского трубного газа, — Фокус), то это фейк. "Это абсолютный фейк. Ничего такого нет. Все способны диверсифицировать поставки. И заключенные контракты на поставки газа из других источников есть и у Австрии, и у Словакии, и у Венгрии. Просто некоторым не хочется это делать, потому что некоторые правительства в Европе, в первую очередь, словацкое и венгерское, имеют тесные связи с Российской Федерацией, поддерживают Российскую Федерацию, и им просто не хотелось заниматься диверсификацией поставок газа", — считает эксперт.

Газ из Азербайджана не пойдет по трубам украинской газотранспортной системы в Европу, говорят специалисты

По мнению же Романа Ницовича, газ из Азербайджана вряд ли пойдет по газотранспортной системе Украины в Европу. "Между Азербайджаном и Российской Федерацией нет нужных мощностей. Это во-первых. Во-вторых, существующие мощности (между РФ и Азербайджаном) традиционно использовались в противоположном направлении, то есть из России в Азербайджан транспортировался газ. И теоретически возможны так называемые СВОП-поставки, когда фактически на бумаге идет в страны ЕС азербайджанский газ, а на самом деле на точке входа в украинскую ГТС поступает российский газ. То есть газ будет иметь все равно российское происхождение. И все равно агрессор заработает на этих операциях", — говорит эксперт.

Напомним, российский "Газпром" в планировании на 2025 год вышел из предположения, что транзит газа в Европу через Украину прекратится после 31 декабря 2024 года.