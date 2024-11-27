По словам инсайдера, "Газпром" также предусматривает уменьшение экспорта газа в Европу на 20% в 2025 году именно из-за того, что прекратится транзит газа через Украину.

Российский "Газпром" в планировании на 2025 год вышел из предположения, что транзит газа в Европу через Украину прекратится после 31 декабря 2024 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в "Газпром".

Отмечается, что Украина заявила о намерении прекратить действие транзитного соглашения, которое обеспечивало поставки газа из Сибири в Центральную Европу более полувека. Для Украины это соглашение приносило около $1 миллиарда ежегодных доходов за транзит, но правительство не намерено продлевать договор.

Москва, в свою очередь, выразила готовность к переговорам о продлении транзита. Глава Кремля Владимир Путин заявлял, что Россия готова продолжать поставки газа через Украину.

Россия, которая до начала войны была основным поставщиком природного газа в Европу, потеряла большинство европейских клиентов из-за стремления ЕС уменьшить зависимость от российской энергетики и после взрыва газопровода "Северный поток" в 2022 году.

В 2023 году объем поставок российского газа через Украину упал до 15 миллиардов кубометров, что составляет 8% от пиковых поставок в 2018-2019 годах.

По словам инсайдера, "Газпром" в базовом сценарии планирует уменьшение экспорта газа в Европу на 20% в 2025 году — до 39 миллиардов кубометров по сравнению с более 49 миллиардами, ожидаемыми в 2023 году. Снижение объясняется прекращением транзита через Украину.

Основными направлениями поставок останутся Турция (через "Турецкий поток" и "Голубой поток") и Китай (через "Сила Сибири", где объем должен достичь 38 миллиардов кубометров в 2025 году).

Как пишет издание, с момента открытия крупных газовых месторождений в Сибири после Второй мировой войны Советский Союз, а затем и Россия строили энергетические связи с Европой. Однако война почти разрушила эти связи, нанеся ущерб как российской, так и европейской экономикам. Европа все больше полагается на поставки газа из США.

Газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород" поставляет газ из Сибири через город Суджа, который сейчас находится под контролем украинских военных в Курской области России. Далее газ транспортируется через Украину в Словакию.

В 2023 году через Суджу было поставлено около 14,65 миллиарда кубометров газа, что составляет примерно половину российского экспорта природного газа в Европу. Потребление газа в ЕС в 2023 году снизилось до 295 миллиардов кубометров.

"Газпром" отказался комментировать ситуацию.

Напомним, в сентябре руководство "Газпрома" находилось в панике из-за станции в Судже, которую контролируют ВСУ.