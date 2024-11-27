Є точна дата: "Газпром" готується повністю припинити транзит газу через Україну, — Reuters

За словами інсайдера, "Газпром" також передбачає зменшення експорту газу до Європи на 20% у 2025 році саме через те, що припиниться транзит газу через Україну.

Російський "Газпром" у плануванні на 2025 рік вийшов з припущення, що транзит газу до Європи через Україну припиниться після 31 грудня 2024 року. Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела у "Газпром".

Зазначається, що Україна заявила про намір припинити дію транзитної угоди, яка забезпечувала постачання газу з Сибіру до Центральної Європи понад пів століття. Для України ця угода приносила близько $1 мільярда щорічних доходів за транзит, але уряд не має наміру продовжувати договір.

Москва, зі свого боку, висловила готовність до переговорів про продовження транзиту. Очільник Кремля Володимир Путін заявляв, що Росія готова продовжувати постачання газу через Україну.

Росія, яка до початку війни була основним постачальником природного газу до Європи, втратила більшість європейських клієнтів через прагнення ЄС зменшити залежність від російської енергетики та після вибуху газопроводу "Північний потік" у 2022 році.

У 2023 році обсяг постачання російського газу через Україну впав до 15 мільярдів кубометрів, що становить 8% від пікових постачань у 2018-2019 роках.

За словами інсайдера, "Газпром" у базовому сценарії планує зменшення експорту газу до Європи на 20% у 2025 році — до 39 мільярдів кубометрів порівняно з понад 49 мільярдами, очікуваними у 2023 році. Зниження пояснюється припиненням транзиту через Україну.

Основними напрямками постачань залишаться Туреччина (через "Турецький потік" і "Блакитний потік") та Китай (через "Сила Сибіру", де обсяг має сягнути 38 мільярдів кубометрів у 2025 році).

Як пише видання, з моменту відкриття великих газових родовищ у Сибіру після Другої світової війни Радянський Союз, а потім і Росія будували енергетичні зв’язки з Європою. Однак війна майже зруйнувала ці зв’язки, завдавши шкоди як російській, так і європейській економікам. Європа дедалі більше покладається на постачання газу зі США.

Газопровід "Уренгой-Помари-Ужгород" постачає газ із Сибіру через місто Суджа, що наразі перебуває під контролем українських військових у Курській області Росії. Далі газ транспортується через Україну до Словаччини.

У 2023 році через Суджу було поставлено близько 14,65 мільярда кубометрів газу, що становить приблизно половину російського експорту природного газу до Європи. Споживання газу в ЄС у 2023 році знизилося до 295 мільярдів кубометрів.

"Газпром" відмовився коментувати ситуацію.

Нагадаємо, у вересні керівництво "Газпрому" перебувало в паніці через станцію в Суджі, яку контролюють ЗСУ.