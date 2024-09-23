Колишній прессекретар "Газпрому", який воює за Україну, надіслав послання Путіну (відео)

53-річний Ігор Волобуєв у минулому обіймав посаду керівника пресслужби "Газпрому" і був співробітником "Газпромбанку". Москва виписала ордер на його арешт.

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Ігор Волобуєв приєднався до Сил оборони України після рішення президента РФ Володимира Путіна почати повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Колишній глава пресслужби енергетичного гіганта "Газмпром" нещодавно змінив російський паспорт на український. Про це повідомляє Sky News.

Колишній співробітник Газпромбанку звернувся до Володимира Путіна

53-річний Волобуєв розповів, що торік дістав поранення під Бахмутом, але згодом повернувся на передову і нещодавно навчився керувати дроном. У минулому він обіймав посаду керівника пресслужби "Газпрому" і співробітника "Газпромбанку". В інтерв'ю журналістам він сказав, що народився в Україні за часів СРСР, що поїхав вчитися і працювати до Москви, але ніколи не втрачав своїх зв'язків з Україною.

У 2014 році він висловлювався проти захоплення Криму, а повномасштабне вторгнення російських військ у 2022 році стало для нього тією останньою соломинкою з прислів'я, що переламала спину верблюду, зазначають журналісти.

"Мої друзі та знайомі почали телефонувати, і я вирішив, що більше не можу залишатися з Росії. Скажімо так, минулі вісім років я шукав моральні сили, щоб виїхати", — зазначив він. Волобуєв отримав дозвіл від представників сил безпеки на в'їзд в Україну і вже за кілька місяців опинився на передовій.

Він розповів, що брав участь у боях у Луганській і Донецькій областях. Поранення, за його словами, він отримав під час евакуації пораненого. Водночас ті, хто перебували поруч із ним, загинули.

Російська влада виписала ордер на арешт Волобуєва, але він каже, що не планує повертатися.

"Я вважаю, що прийде час, коли Росія офіційно визнає його злочинцем. І росіяни розкаються, що слухали та обирали його", — сказав колишній спікер "Газпрому".

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, у Тверській області українські дрони знищили запас боєприпасів російських військ до трьох місяців.

Також повідомлялося, що Сили оборони України прорвали ще одну ділянку кордону РФ у Курській області.