Російський газ все ще постачається газотранспортною системою України до країн ЄС. Проте у 2025 році контракт на поставки вже буде недійсним. Фокус запитав у профільних енергетичних експертів, чи припиниться транзит газу і що це означатиме для України.

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Вже 31 грудня завершується контракт на транзит газу до ЄС, укладений між НАК "Нафтогаз України" та російським монополістом "Газпром" в 2019 році. У жовтні в ЄС на зустрічі міністри енергетики ЄС обговорювали питання транзиту російського природного газу через Україну, адже деякі країни (Словаччина, Угорщина, Австрія) все ще не диверсифікували свої джерела поставок природного газу, а отже продовжують розраховувати на ресурс "Газпрому". Проте в Україні вже повідомили: нового контракту з російським монополістом Україна укладати не планує.

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"Стратегічна мета України — накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з рф", — сказав прем’єр Денис Шмигаль на зустрічі в жовтні з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Він додав: Україна не буде продовжувати транзитну угоду після завершення її терміну.

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Продовження транзиту російського газу не вигідно насамперед самій Україні, кажуть опитані Фокусом експерти. Адже йдеться про те, що Росія завдяки продажу до ЄС ресурсу може отримувати 6 млрд євро на рік, які потім спрямовуватиме на фінансування війни в Україні.

Рішення про припинення транзиту російського газу територією України – єдине можливе, кажуть енергетичні експерти

"Я думаю, що давно треба було забути про цей транзитний газ. Добре, що зараз згадали. І зараз вже закінчується цей контракт, хоча ми могли його завершити вже давно, і не допомагати російському бюджету наповнювати "молох" війни. Тому думаю, що рішення про припинення транзиту російського газу територією України – єдине можливе, іншого не може бути", — прокоментував директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Компанія "Газпром" втратить 6 млрд євро через припинення транзиту газу через Україну до європейських покупців Фото: ВВС

Про те, що продовження транзиту російського газу – не в інтересах України, каже і Роман Ніцович, директором з досліджень DiXi Group. І хоча, за його словами, юридично можливий варіант укладення контракту напряму між "Газпромом" та певною європейською компанією, однак Україні такий варіант не підходить, адже це все рівно буде надавати Росії можливості для отримання багатомільярдної виручки, яку вона буде спрямовувати на війну.

Азербайджан і газ: чи зможуть європейці отримати природний газ не російського походження

У Європі активно обговорювали також можливість транспортування через Україну газотранспортною системою газу з Азербайджану. Проте експерти сумніваються в реалістичності такого рішення.

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"Немає у Азербайджану ресурсу на європейських покупців. І якби подібний контракт уклали, то фактично нашою системою б транспортувався той самий російський газ. А зараз і "Газпром", і російський уряд, російська влада дуже вони стурбовані цією ситуацією, що "Газпром" залишиться без шести мільярдів євро, які він мав би отримати за газ від країн ЄС. Російський монополіст і так в скрутному становищі. І для нас це позитивно. Нам не слід взагалі вести мову про те, щоби якимось чином через якусь схему продовжувати надавати послугу Росії в той час, коли вона знищує українську енергетику і взагалі веде таку геноцидальну війну", — каже Володимир Омельченко.

Можливі так звані СВОП-поставки, коли фактично на папері іде до країн ЄС азербайджанський газ, а насправді на точці входу до української ГТС надходить російський газ

За його словами, якщо говорити про європейські країни, які начебто не можуть диверсифікувати поставки природного газу (відмовитися від російського трубного газу, — Фокус), то це фейк. "Це абсолютний фейк. Нічого такого немає. Всі здатні диверсифікувати поставки. І укладені контракти на поставки газу з інших джерел є і у Австрії, і у Словаччини, і в Угорщини. Просто декому не хочеться це робити, тому що деякі уряди в Європі, в першу чергу, словацький та угорський, мають тісні зв'язки з Російською Федерацією, підтримують Російську Федерацію, і їм просто не хотілося займатися диверсифікацією поставок газу", — вважає експерт.

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На думку ж Романа Ніцовича, газ з Азербайджану навряд чи піде газотранспортною системою України до Європи. "Між Азербайджаном і Російською Федерацією немає потрібних потужностей. Це по-перше. По-друге, існуючі потужності (між РФ та Азербайджаном) традиційно використовувались в протилежному напрямку, тобто з Росії до Азербайджану транспортувався газ. І теоретично можливі так звані СВОП-поставки, коли фактично на папері іде до країн ЄС азербайджанський газ, а насправді на точці входу до української ГТС надходить російський газ. Тобто газ матиме все рівно російське походження. І все рівно агресор заробить на цих операціях", — каже експерт.

Нагадаємо, російський "Газпром" у плануванні на 2025 рік вийшов з припущення, що транзит газу до Європи через Україну припиниться після 31 грудня 2024 року.