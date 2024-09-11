Євросоюз готовий відмовитися від російського газу, — єврокомісар із питань енергетики

У середині серпня європейські сховища газу були заповнені на 90%, повідомила єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон. ЄС немає необхідності шукати способи продовження торгівлі з російським "Газпромом".

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Європейський союз готовий повністю припинити транзит російського газу українською газотранспортною системою (ГТС) після завершення контракту в грудні 2024 року. Про це, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", у Брюсселі заявила єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон.

Вона зазначила, що наразі нема потреби шукати способи продовження торгівлі з російським "Газпромом", адже у ЄС знайшли альтернативні шляхи постачань. Водночас держави-члени або їхні компанії, які все ще купують газ із Росії, фактично, отримали два додаткові роки.

Сімсон також повідомила, що частка російського газу в імпорті ЄС знизилася з 45% до 18%, водночас збільшилася частка "блакитного палива", отриманого від Норвегії та Сполучених Штатів. До того ж, за її словами, із серпня 2022 року по травень 2024 року в ЄС скоротили попит на газ на 138 мільярдів кубометрів.

Вже 19 серпня країни ЄС досягли 90% зимового цільового показника зберігання газу, значно випередивши крайній термін у 1 листопада, наголосила Кадрі Сімсон.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба", через який російську нафту отримували Словаччина, Чехія та Угорщина.

Фокус також писав, що поставки нафти з Росії до Китаю впали на 7,4% і досягли 1,76 млн барелів на добу — найнижчого рівня з кінця минулого року. Спад почався в першому кварталі і прискорився після візиту Володимира Путіна в Пекін у травні 2024 року.