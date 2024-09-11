Евросоюз готов отказаться от российского газа, — еврокомиссар по вопросам энергетики

В середине августа европейские хранилища газа были заполнены на 90%, сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. ЕС нет необходимости искать способы продолжения торговли с российским "Газпромом".

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Европейский союз готов полностью прекратить транзит российского газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) после завершения контракта в декабре 2024 года. Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", в Брюсселе заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Она отметила, что пока нет необходимости искать способы продолжения торговли с российским "Газпромом", ведь в ЕС нашли альтернативные пути поставок. В то же время государства-члены или их компании, которые все еще покупают газ из России, фактически, получили два дополнительных года.

Симсон также сообщила, что доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% до 18%, при этом увеличилась доля "голубого топлива", полученного от Норвегии и Соединенных Штатов. К тому же, по ее словам, с августа 2022 года по май 2024 года в ЕС сократили спрос на газ на 138 миллиардов кубометров.

Уже 19 августа страны ЕС достигли 90% зимнего целевого показателя хранения газа, значительно опередив крайний срок в 1 ноября, отметила Кадри Симсон.

Напомним, с 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод "Дружба", через который российскую нефть получали Словакия, Чехия и Венгрия.

Фокус также писал, что поставки нефти из России в Китай упали на 7,4% и достигли 1,76 млн баррелей в сутки — самого низкого уровня с конца прошлого года. Спад начался в первом квартале и ускорился после визита Владимира Путина в Пекин в мае 2024 года.