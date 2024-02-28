Путин снова просчитался: как ЕС удалось сэкономить более 100 миллиардов кубометров газа

В Евросоюзе хотят продлить временное законодательство для экономии газа, чтобы полностью прекратить поставки ресурса из России.

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В Европейском Союзе все больше уверены в том, что странам блока под силу полностью отказаться от поставок газа из России, хотя еще до полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, Москва обеспечивала более 40% потребностей ЕС в природном газе. Одна из главных причин оптимизма — предприятиям и населению Европейского Союза удалось сократить потребление газа на 101 миллиард кубометров в период с августа 2022 года по декабрь 2023-го. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

За этот период спрос на газ сократился на 18%, если сравнивать со средним спросом в период с апреля 2017 года по март 2022-го. При этом изначально план ЕС подразумевал, что спрос на газ должен сократиться на15%. Благодаря этому удалось бы избежать проблем, возникших на фоне энергетического кризиса, которые спровоцировали в Москве.

Летом 2022 года в ЕС решили принять специальное временное законодательство для экономии "голубого топлива". Временные действия ввели до 31 марта, однако уже сейчас Еврокомиссия предлагает не отказываться от добровольных мер по экономии.

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Отмечается, что благодаря чрезвычайным мерам, которые были приняты сразу после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, Евросоюз смог улучшить свои энергетические перспективы. Так, например:

поставки энергоресурсов стали более диверсифицированы;

появилось больше мощностей по производству возобновляемой энергии;

достигнута максимальная заполненность газохранилищ.

Все это способствовало тому, что цены на газ и электроэнергию по всей Европе начали снижаться, после резкого подорожания в 2022 году.

Учитывая то, что политическая напряженность все еще сохраняется, а мировые газовые рынки ограниченны, в Еврокомиссии считают, что странам Евросоюза нужно полностью избавиться от российского ископаемого топлива. Поэтому дальнейшая экономия газа по-прежнему необходима.

Энергетическая война между Евросоюзом и Россией

Россия попыталась спровоцировать энергетический кризис еще до полномасштабного вторжения в Украину. Так, осенью 2021 года российский "Газпром" сократил поставки газа в ЕС, из-за чего "голубое топливо" на европейском рынке резко подорожало. А сразу после того, как ВС РФ вторглись на украинскую территорию, Евросоюз решил больше не покупать российский уголь и отказаться от газа из РФ. Кроме того, было введено эмбарго на российскую нефть.

В ответ президент Владимир Путин потребовал, чтобы европейские страны платили за газ на счета в российском "Газпромбанке" с последующей обязательной конвертацией евро в рубли. Польша и Болгария отвергли эту идею и Москва сразу прекратила поставки газа в эти страны. А в конце весны 2022 года Украина ограничила транзит российского газа в Европу через временно оккупированные территории.

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Отметим, что в Украине по итогам 2023 года в Украине было добыто более 13,3 миллиарда кубометров газа. Как сообщил глава правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев, добыча ресурса увеличилась на 6%.