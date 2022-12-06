Конец эпохи российской нефти: что изменится для РФ после ввода эмбарго

В Кремле уже заявили, что будут продавать свою нефть только по рыночной цене, в противном случае — готовы сократить добычу нефти. В то же время крупнейшие покупатели нефти РФ – Китай и Индия – пока тоже не взяли на себя обязательства соблюдать нефтяной потолок.

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Россия, являющаяся вторым по величине производителем сырой нефти среди членов ОПЕК+, потеряет главный рынок сбыта для своей нефти после того, как 5 декабря стране-агрессору запретили перевозить "черное золото" морем в страны Европейского союза. Об этом пишет издание Аl jazeera.

По информации издания, в октябре 2022 года, то есть за два месяца до эмбарго, Россия добывала более 9,7 млн баррелей нефти в день, уступая по этому показателю только Саудовской Аравии. Кроме того, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), Россия является крупнейшим в мире экспортером нефти и нефтепродуктов.

Но после ввода эмбарго и потолка цен на нефть, в рамках которого страны G-7, Евросоюза и Австралии обязались покупать российскую нефть не дороже $60 за баррель. Россия рискует потерять не только рынок для сбыта, но и часть своих доходов. Отметим, что с продажи нефти Кремль финансирует войну в Украине, тратя заработанные деньги на повышение потенциала своей армии.

В Кремле уже заявили, что не будут соблюдать ограничения, и даже готовы сократить добычу нефти. А крупнейшие покупатели нефти в России – Китай и Индия – не взяли на себя обязательства соблюдать нефтяной потолок.

Ранее Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство новым потолком цены на нефть из РФ в 60 долларов за баррель. По словам украинского лидера, Российская Федерация может зарабатывать на продаже нефти примерно 100 миллиардов долларов в год.

Напомним, 6 октября Евросоюз ввел 8-й пакет санкций против России. В нем заложили основы для ограничений цен на российскую нефть. В ЕС считают, что санкции "растопили" возможности РФ финансировать полномасштабную войну в Украине.