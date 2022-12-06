Кінець епохи російської нафти: що зміниться для Росії після введення ембарго

У Кремлі вже заявили, що продаватимуть свою нафту лише за ринковою ціною, інакше готові скоротити видобуток нафти. Водночас найбільші покупці нафти РФ — Китай та Індія — поки теж не взяли на себе зобов'язання дотримуватися нафтової стелі.

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Росія, яка є другим за величиною виробником сирої нафти серед членів ОПЕК+, втратить головний ринок збуту для своєї нафти після того, як 5 грудня країні-агресорові заборонили перевозити "чорне золото" морем до країн Європейського Союзу. Про це пише видання Аl jazeera.

За інформацією видання, у жовтні 2022 року, тобто за два місяці до ембарго, Росія видобувала понад 9,7 млн барелів нафти на день, поступаючись за цим показником тільки Саудівській Аравії. Крім того, за даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Росія є найбільшим у світі експортером нафти та нафтопродуктів.

Але після введення ембарго і стелі цін на нафту, в межах якого країни G-7, Євросоюзу та Австралії зобов'язалися купувати російську нафту не дорожче за $60 за барель. Росія ризикує втратити як ринок для збуту, а й частину своїх доходів. Зазначимо, що із продажу нафти Кремль фінансує війну в Україні, витрачаючи зароблені гроші на підвищення потенціалу своєї армії.

У Кремлі вже заявили, що не дотримуватимуться обмежень, і навіть готові скоротити видобуток нафти. А найбільші покупці нафти в Росії — Китай та Індія — не взяли на себе зобов'язання дотримуватися нафтової стелі.

Раніше Фокус писав, що президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення новою стелею ціни на нафту з РФ у 60 доларів за барель. За словами українського лідера, Російська Федерація може заробляти на продажі нафти приблизно 100 мільярдів доларів на рік.

Нагадаємо, 6 жовтня Євросоюз ввів 8-й пакет санкцій проти Росії. У ньому заклали основи обмежень цін на російську нафту. У ЄС вважають, що санкції "розтопили" можливості РФ фінансувати повномасштабну війну в Україні.