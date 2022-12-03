"РФ отримає $100 млрд за рік": Зеленський незадоволений встановленою ЄС стелею цін на нафту

За словами президента України, 60 доларів за барель — це несерйозне рішення та слабка позиція. А радикальніші заходи все одно доведеться вживати, це лише питання часу.

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У суботу, 3 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив із критикою щодо затвердженого ЄС рішення встановити стелю цін на російську нафту у розмірі 60 доларів за барель. Він назвав такий підхід слабкою позицією та несерйозним рішенням. Про це він заявив у відеозверненні Зеленського.

"Зараз у світі завершилася, на жаль, без серйозних рішень дискусія про прайскепи, тобто обмеження експортної ціни російської нафти", — заявив Зеленський, додавши, що така межа ціни російської нафти є цілком прийнятною для держави-терориста.

За словами президента, РФ завдала колосальної шкоди всім країнам світу за допомогою цілеспрямованої дестабілізації енергоринку, проте країни Заходу все не йдуть на справжнє енергетичне роззброєння.

[ + – ] Відеозвернення Володимира Зеленського

Надалі, вважає президент, все одно знадобиться радикальніший підхід, і це — питання часу, який, на жаль, буде втрачено.

"Якщо обмеження ціни нафти РФ 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає за рік близько 100 млрд доларів", — сказав Зеленський.

Ці кошти, за його словами, підуть і на війну в Україні, і на підтримку інших терористичних режимів та організацій. Понад те, прибуток від продажу нафти також фінансуватиме подальшу дестабілізацію саме тих країн, які утримуються від рішучих заходів.

Нагадаємо, що рада ЄС затвердив стелю цін на російську нафту та нафтопродукти з РФ — у межах 60 доларів за барель.

Раніше Фокус повідомляв, що Польща схвалила нову ціну на російську нафту, встановлену Євросоюзом. Насамперед польське керівництво блокувало таке рішення, закликаючи встановити обмеження в районі $30 за барель.