$60 за барель: Євросоюз попередньо встановив нову ціну на російську нафту

Поки процес гальмує Польща, яка вимагають встановити цінник не вище від $30 за барель.

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Єврокомісія запропонувала країнам Євросоюзу схвалити ціну нафти з Росії на рівні $60 за барель. Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

Європейська комісія у четвер, 1 грудня, звернулася до 27 держав-членів блоку із проханням затвердити стелю цін на російську нафту. Цей обмежувальний захід повинен призвести до того, що ціни на російську нафту будуть значно нижчими від міжнародного еталона Brent, який у четвер торгується на рівні близько $88 за барель.

Наприкінці дня стало відомо, що країни ЄС заздалегідь узгодили ліміт цін на нафту з Росії на рівні $60. Крім того, розроблений додатковий механізм коригування, який повинен тримати граничну ціну на російську нафту на рівні як мінімум на 5% нижче ринкової.

Однак для того, щоб рішення стало остаточним і набуло чинності, потрібна згода Польщі. Країна вимагає встановити цінник не вище за $30 за барель.

Зі свого боку заступник голови Мінфіну США вважає, що ЄС зможе погодити остаточний ліміт цін на російську нафту до 5 грудня, попри заперечення Польщі.

Зауважимо, що на ініціативу Єврокомісії одразу відреагували біржові показники. Так, 1 грудня нафти Brent перевищила $89 за барель уперше з 23 листопада. За даними біржі на 17:25 за київським часом, вартість Brent сповільнила зростання до $88,72 за барель.

Гранична ціна на російську нафту: що із цього приводу сказав президент України

Дещо раніше президент України Володимир Зеленський на пресконференції з нагоди установчого саміту зернової ініціативи Grain from Ukraine заявив, що ціни на російську нафту необхідно обмежити на рівні $30-40 за барель.

За його словами, це потрібно для того, щоб Росія не використала нафтові мільярди у війні проти України.

"Обмеження, яке сьогодні розглядається, становить близько 65 доларів. Я вважаю, що воно штучне: Росія заробить ті десятки мільярдів. Хотілося б, щоб ці санкції щодо прайскепів — обмеження ціни на нафту — спрацювали не політично, а реально", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше США назвали граничну ціну російської нафти. За словами глави американського Мінфіну Джанет Єллен, Москва ще 7 років тому готова була добувати та продавати чорне золото по 60 доларів. Російська нафта Urals зараз коштує близько 75 доларів за барель.

Нагадаємо, що 6 жовтня Євросоюз запровадив 8-й пакет санкцій проти Росії. У ньому заклали основи обмежень цін на російську нафту. У ЄС вважають, що санкції "розтопили" можливості РФ фінансувати повномасштабну війну в Україні.