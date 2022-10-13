До $60 за барель: США назвали граничну ціну російської нафти

За словами глави американського Мінфіну Джанет Єллен, Москва ще 7 років тому готова була добувати й продавати чорне золото по 60 доларів. Російська нафта Urals зараз коштує близько 75 доларів за барель.

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Обмеження ціни на російську нафту до 60 доларів за барель знизить доходи Москви та прибутковість виробництва. Про це повідомила міністерка фінансів США Джанет Єллен на зустрічі представників Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, пише агентство Reuters.

"Безумовно, ціни в цьому діапазоні вистачить для впливу на доходи Росії. Собівартість видобутку нафти в РФ низька", — наголосила Єллен.

Міністерка додала, що росіяни були готові видобувати й продавати нафту по 60 доларів останні 5-7 років. Глава американського Мінфіну впевнена, що така ціна скоротить доходи РФ і збереже рентабельність її видобутку.

За словами Єллен, США та західні союзники ще обговорюють введення цінових обмежень. Російська нафта Urals зараз коштує близько 75 доларів за барель — на 17 доларів дешевше за еталонний ф'ючерс марки Brent, зазначає Reuters.

[ + – ] Нафта Brent 13 жовтня коштувала понад 93 долари

Заступник міністерки фінансів США Воллі Адейемо вважає, що Росія намагається укладати нафтові контракти за цінами, які суттєво нижчі від марки Brent. Це ознака, що обговорення цінового обмеження має певний ефект.

"Мета полягає в тому, щоб захистити світ від наслідків глобального стрибка цін на нафту", — сказала Єллен про цінову стелю.

Міністерство фінансів США, за словами Єллен, уважно ставиться до статусу долара як резервної валюти й не хоче сильно покладатися на санкції, які можуть його підірвати.

"Планка для запровадження таких санкцій дуже висока. Щоб вжити цих заходів, потрібна активна підтримка широкої коаліції країн", — сказала міністерка.

Нагадаємо, що 6 жовтня Євросоюз запровадив 8-й пакет санкцій проти Росії. У ньому заклали основи обмежень цін на російську нафту. У ЄС вважають, що санкції "розтопили" можливості РФ фінансувати повномасштабну війну в Україні.

За даними західних експертів, Росія на тривалий час вступила в затяжну рецесію. Москва у відповідь погрожує скоротити видобуток нафти на 3 млн барелів на добу.

Штати пригрозили Саудівській Аравії наслідками через домовленість із Росією про скорочення видобутку нафти. Нафтовий картель ОПЕК погодився раніше скоротити видобуток нафти на 2 млн барелів.