"Прийняли бік Путіна": Байден погрожує Саудівській Аравії за нафтову змову з Росією

Американські конгресмени вважають, що саудити допомагають президенту РФ. Якщо країни ОПЕК обмежать видобуток нафти, російське чорне золото стане дорожчим і агресор отримає більше грошей для продовження війни в Україні.

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Сполученим Штатам варто переосмислити взаємодію із Саудівською Аравією після її домовленостей із Росією щодо скорочення видобутку нафти. Про це президент США Джо Байден сказав в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

"Те, що вони (саудити, — ред.) зробили з Росією, матиме деякі наслідки", — попередив американський лідер.

Рішення нафтового картелю ОПЕК, який очолює Саудівська Аравія скоротити видобуток минулого тижня, викликало гнів Білого дому. Чиновники кажуть, що Байден був дуже розчарований і назвав рішення Аравії "недалекоглядним", зауважили журналісти.

CNN зауважує, що такий крок через 3 місяці після зустрічі Байдена зі спадкоємцем принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом викличе підвищення цін на газ перед листопадовими проміжними виборами до Конгресу США.

[ + – ] У Конгресі США критикують рішення ОПЕК обмежити видобуток нафти

"Давайте розберемося, чому я вирушив (на зустріч із Мухаммедом ібн Салманом, — ред.). Я не займався нафтою, я переконував, що ми не збираємося йти з Близького Сходу", — пояснив Байден.

Влітку ціни на газ у США досягли максимуму, але поступово вони знизилися. Це дало Байдену та його помічникам сильний козир напередодні виборів. Зростання попиту на газ і ремонту на нафтопереробних заводах знову збільшили ціни на паливо. Рішення ОПЕК лише посилить ситуацію, зазначили автори статті.

Саудівська Аравія "прийняла бік Путіна"

Глава комітету Сенату США із закордонних справ Роберт Менендес вважає за потрібне заморозити співпрацю США із Саудівською Аравією. Сенатор обіцяє використати право вето у Конгресі на продаж зброї саудитам.

Менендес критикує рішення ОПЕК обмежити видобуток нафти, цей захід викличе підвищення цін на ресурс, зокрема російський. Такий поворот фінансово вигідний Росії, щоб вести повномасштабну війну з Україною, зазначив він.

Саудівська Аравія "прийняла бік" президента РФ Володимира Путіна, заявив Менендес.

"Я повинен виступити проти рішення уряду Саудівської Аравії допомогти підтримати війну Путіна через картель ОПЕК. Неможливо грати по обидва боки конфлікту: або ти підтримуєш вільний світ у спробах зупинити воєнного злочинця, який намагається стерти з карти цілу країну, або ти підтримуєш його", — наголосив Менендес.

Конгресвумен Елісса Слоткін вважає рішення Саудівської Аравії щодо зближення з РФ є стратегічною помилкою.

"За найкращого сценарію вони ухвалили рішення, яке не допомогло решті світу. За гіршого — приєдналися до Путіна, й у нас — проблема", — заявила вона.

ОПЕК стабілізує ринок нафти

Влада Саудівської Аравії наголошує, що рішення ОПЕК про скорочення видобутку на 2 мільйони барелів на добу потрібне для стабілізації ринку нафти, а не для зростання цін на тлі підвищення відсоткових ставок центральними банками та перспектив глобальної рецесії.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан Аль Сауд заявив, що рішення ОПЕК було суто економічним заходом, прийнятим у згоді з усіма членами групи. Бін Фархан вважає відносини зі США стратегічно важливими.

"Військова співпраця між Ер-Ріядом і Вашингтоном є інтересами обох країн і сприяє стабільності в регіоні", — зауважив він.

Нагадаємо, що в липні Байден домовився із саудитами про збільшення видобутку нафти. Королівство мало підвищити рівень видобутку нафти на 50% у липні та серпні.

Моніторинговий комітет ОПЕК 5 жовтня погодився зменшити видобуток нафти на 2 млн барелів на добу. Через це ціна нафти Brent на лондонській біржі злетіла вище 93 доларів за барель.

Американці почали лобіювати колег із Кувейту, Саудівської Аравії та ОАЕ, щоб вони голосували проти скорочення видобутку нафти.