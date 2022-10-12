"Приняли сторону Путина": Байден грозит Саудовской Аравии за нефтяной сговор с Россией

Американские конгрессмены считают, что саудиты помогают президенту РФ. Если страны ОПЕК ограничат добычу нефти, российское черное золото станет дороже и агрессор получит больше денег для продолжения войны в Украине.

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Соединенным Штатам стоит переосмыслить взаимодействие с Саудовской Аравией после ее договоренностей с Россией о сокращении добычи нефти. Об этом президент США Джо Байден сказал в интервью американскому телеканалу CNN.

"То, что они (саудиты, — ред.) сделали с Россией, будет иметь некоторые последствия", — предупредил американский лидер.

Решение возглавляемого Саудовской Аравией нефтяного картеля ОПЕК сократить добычу на прошлой неделе вызвало гнев Белого дома. Чиновники говорят, что Байден был весьма разочарован и назвал решение Аравии "недальновидным", заметили журналисты.

CNN замечает, что такой шаг через 3 месяца после встречи Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом вызовет повышение цен на газ перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс США.

[ + – ] В Конгрессе США критикуют решение ОПЕК ограничить добычу нефти

"Давайте разберемся, почему я отправился (на встречу с Мухаммедом ибн Салманом, — ред.). Я не занимался нефтью, я убеждал, что мы не собираемся уходить с Ближнего Востока", — объяснил Байден.

Летом цены на газ в США достигли максимума, но постепенно они снизились. Это дало Байдену и его помощникам сильный козырь накануне выборов. Растущий спрос на газ и ремонт на нефтеперерабатывающих заводах снова увеличили цены на топливо. Решение ОПЕК лишь усугубит ситуацию, отметили авторы статьи.

Саудовская Аравия "приняла сторону Путина"

Глава комитета Сената США по иностранным делам Роберт Менендес считает нужным заморозить сотрудничество США с Саудовской Аравией. Сенатор обещает использовать право вето в Конгрессе на продажу оружия саудитам.

Менендес критикует решение ОПЕК ограничить добычу нефти, эта мера вызовет повышение цен на ресурс, в частности, российский. Такой поворот финансово выгоден России, чтобы вести полномасштабную войну с Украиной, отметил он.

Саудовская Аравия "приняла сторону" президента РФ Владимира Путина, заявил Менендес.

"Я должен выступить против решения правительства Саудовской Аравии помочь поддержать войну Путина через картель ОПЕК. Невозможно играть по обе стороны конфликта: либо ты поддерживаешь свободный мир в попытках остановить военного преступника, пытающегося стереть с карты целую страну, либо ты поддерживаешь его", — подчеркнул Менендес.

Конгрессвумен Элисса Слоткин считает решение Саудовской Аравии по сближению с РФ стратегической ошибкой.

"При наилучшем сценарии они приняли решение, которое не помогло остальному миру. При худшем — присоединились к Путину, и у нас — проблема", — заявила она.

ОПЕК стабилизирует рынок нефти

Власти Саудовской Аравии подчеркивают, что решение ОПЕК о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки нужно для стабилизации рынка нефти, а не для роста цен на фоне повышения процентных ставок центральными банками и перспектив глобальной рецессии.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что решение ОПЕК было чисто экономической мерой, принятой в согласии со всеми членами группы. Бин Фархан считает отношения с США стратегически важными.

"Военное сотрудничество между Эр-Риядом и Вашингтоном служит интересам обеих стран и способствует стабильности в регионе", — заметил он.

Напомним, что в июле Байден договорился с саудитами об увеличении добычи нефти. Королевство должно было повысит уровень добычи нефти на 50% в июле и в августе.

Мониторинговый комитет ОПЕК 5 октября согласился снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Из-за этого цена нефти Brent на лондонской бирже взлетела выше 93 долларов за баррель.

Американцы начали лоббировать коллег из Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы они голосовали против сокращения добычи нефти.