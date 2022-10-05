Не больше 2 млн баррелей: в ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

На фоне такого решения цена на самую популярную марку нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше 93 долларов за баррель.

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Мониторинговый комитет Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Речь идет о том, что страны организации будут снижать добычу черного золота, сообщает агентство Reuters.

По этой причине цены на самую популярную марку нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше 93 долларов за баррель. Такое произошло впервые с 21 сентября.

"Ключевые министры Организации стран-экспортеров нефти, известные как общий министерский мониторинговый комитет, договорились о сокращении добычи нефти", — говорится в сообщении.

Эта рекомендация будет обсуждаться на полноформатной встрече министров ОПЕК+.

Кому выгодно снижение добычи нефти

Как сообщает телеканал CNN, члены ОПЕК+ рассматривали возможность сокращения добычи из-за стремительного падения цен, которые за последние месяцы резко упали до уровня ниже 90 долларов за баррель. Кроме того на ситуацию влияли антироссийские санкции, в рамках которых страны ЕС намерены ограничить цены на нефть в качестве наказания за вторжение России в Украину.

[ + – ] Как менялась стоимость нефти марки Brent

По информации журналистов, Москва выразила недовольство по поводу ограничения цен, и попытается договориться с нефтяным картелем Ближнего Востока о сокращении добычи, вызвав этим самым резкий скачек цен. В свою очередь, В свою очередь, утверждают СМИ, Вашингтон дал понять, что США готовы покупать нефть ОПЕК для пополнения своего стратегического нефтяного резерва (SPR) не оставят их "без присмотра", если они вложат деньги в добычу. Эти шаги приведут к падению цен и снижению глобального спроса на нефть.

Напомним, в Европейском союзе договорились о 8 пакете санкций против России за ее вторжение в Украину. В ограничительные меры против страны-агрессора, в частности, включает запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка. Официально о новых санкция должны объявить 6 октября 2022 года.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден решил запретить оказывать финансовую помощь России и Беларуси, которая помогает Кремлю в военной агрессии против нашей страны. Об указе с подписью главы США сообщили на сайте Белого дома.

Странам, в частности, нельзя обмениваться специальными правами заимствования (СПЗ) МВФ, которые принадлежат РФ. Запрет приведет к тому, что Россия и Беларусь не смогут получить кредит от МВФ и обменять свои СПЗ.