Беды агрессора продолжаются: Россию оставили без международной финансовой помощи

Санкции против России вводятся на пять лет, но ограничения могут снять через 30 дней после того, как она прекратит воевать с Украиной.

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Россию все больше изолируют от внешнего мира за вторжение в Украину. Так, президент США Джо Байден решил запретить оказывать финансовую помощь России и Беларуси, которая помогает Кремлю в военной агрессии против нашей страны. Об указе с подписью главы США сообщили на сайте Белого дома.

Странам, в частности, нельзя обмениваться специальными правами заимствования (СПЗ) МВФ, которые принадлежат РФ. Запрет приведет к тому, что Россия и Беларусь не смогут получить кредит от МВФ и обменять свои СПЗ.

США также планируют направлять своих представителей в каждое международное финансовое учреждение, чтобы они возражали против предоставления финансовой помощи России или Беларуси.

Не будет запрещаться только та финпомощь, которая обеспечит базовые человеческие потребности мирного населения. Также США не будет участвовать в любых операциях, связанных с обменом специальных прав заимствования, принадлежащих РФ или Беларуси, и потребует от Министерства финансов принятия мер, направленных против оказания финансовой помощи России или Беларуси.

Эти ограничения будут действовать в течение пяти лет. Или же в течение 30 дней после того, как Россия прекратит агрессию.

Напомним, в Европейском союзе договорились о 8 пакете санкций против России за ее вторжение в Украину. В ограничительные меры против страны-агрессора, в частности, включает запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка.

Также Фокус рассказывал, что Еврокомиссия (ЕК) разработала 2 варианта ограничения цены на российский газ. В первом варианте предлагается ограничивать цену всем европейским странам. Но есть и второй вариант, по которому Евросоюз разделят на красные и зеленые зоны исходя из текущих запасов газа и перебоев с поставками голубого топлива.