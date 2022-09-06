Евросоюз придумал, как ограничить цены на российский газ, – СМИ

Москва обещает Евросоюзу проблемы с поставками газа, пока действуют санкции Запада. Чтобы избежать перебоев, европейские страны могут разделить на зоны, в зависимости от их потребностей в голубом топливе.

Еврокомиссия (ЕК) разработала 2 варианта ограничения цены на российский газ. Об этом написала британская газета Financial Times со ссылкой на собственные источники и внутренние документы ЕС.

В первом варианте предлагается ограничивать цену всем европейским странам. Еврочиновники хотят создать компанию для закупки газа в РФ. В этом случае есть риски, ведь монополист "Газпром" посчитает такую ситуацию форс-мажором и прекратит действующие газовые соглашения.

Разумный вывод из этого положения дел — усиление геополитической напряженности, уверены в ЕК.

[ + – ] Российский "Газпром" может прекратит действующие газовые контракты с Евросоюзом. Фото: Анадолу

Но есть и второй вариант, по которому Евросоюз разделят на красные и зеленые зоны исходя из текущих запасов газа и перебоев с поставками голубого топлива. Стране из красной зоны разрешат покупать газ в России по любой цене, а зеленым суммы ограничат.

Брюссель считает, что во втором варианте есть один минус — сложность расчетов. При чрезвычайной ситуации страны их красных зон поставят газ в зеленые.

Поставки газа по "Северному потоку" — Россия обещает проблемы

Комментируя варианты ограничений цен на российский газ, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что президент РФ Владимир Путин использует энергию как оружие, сокращая поставки и манипулируя на энергетических рынках.

"Он потерпит неудачу. Европа победит", – считает она.

[ + – ] В России обещают проблемы с поставками газа по "Северному потоку" Фото: Flickr

Еврокомиссия постарается снизить спрос на электроэнергию на пиковых нагрузках, ограничить цены на трубопроводный газ и помочь уязвимым потребителям и предприятиям, подчеркнула фон дер Ляйен.

В России обещают проблемы с поставками газа по "Северному потоку", пока Запад сохраняет санкции против Москвы, влияющие на обслуживание трубопровода. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что проблемы в прокачке газа начались именно из-за ограничений.

"Из-за санкций вся работа трубопровода "держится на одном агрегате, который нуждается в серьезном обслуживании", – отметил Песков.

Напомним, что в РФ уже начали пугать жителей Европы долгой тяжелой зимой. Рос СМИ подготовили видео с замерзающими европейскими городами.

Президент Турции Реджеп Эрдоган недавно оправдал газовый шантаж России. По его словам, страны ЕС несут ответственность за отказ от поставок российского газа накануне зимы.

"Газпром" 2 сентября заявил о полной остановке подачи газа по "Северному потоку". Партнеры в Германии, по оценке компании, должны решить проблему с газоперекачивающим агрегатом.

Еврокомиссия считает, что Россия остановила прокачку газа из-за своего цинизма и ненадежности.