"ЕС пожинает свои плоды", — Эрдоган о газовом кризисе в Европе

Турецкий лидер оправдал политику главы Кремля Владимира Путина, который использует природный газ в качестве геополитического оружия.

Европа сама несет ответственность в том, что отказалась от поставок российского газа накануне зимнего периода. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на пресс-конференции перед официальным туром на Балканы.

По его словам, страны Евросоюза, которые столкнулись с энергетическим кризисом, "пожинают свои плоды".

Эрдоган, комментируя сотрудничество с Россией, подчеркнул, что Турция не испытывает проблем с запасами российского газа накануне зимнего периода.

"Позиция президента Путина такова: если вы делаете так — то и я буду делать так. Он использует все имеющиеся в его распоряжении средства и оружия. Самым важным из них является природный газ", — продолжил Эрдоган, выступая на пресс-конференции.

Турецкий лидер добавил, что официальная Анкара не заинтересована в конфликте с Кремлем в сфере поставок голубого топлива и признал, что в странах Европы складывается сложная ситуация с газом. Подытоживая, Эрдоган заявил, что Евросоюз ожидают серьезные проблемы во время зимнего периода из-за прекращения импорта.

Напомним, 2 сентября российский "Газпром" сообщил о приостановке работы трубопровода "Северный поток", через который осуществлялись поставки газа в европейские страны. Монополист анонсировал прекращение экспорта топлива из-за неисправностей, которые якобы были выявлены экспертами на газоперекачивающем агрегате.

Европейская комиссия обвинила "Газпром" во лжи и заявила, что Россия остановила работу трубопровода "Северный поток" под фейковым предлогом. Прекращение поставок газа, по мнению официального Брюсселя, является еще одним доказательством того, что Кремль нельзя расценивать как надежного поставщика.

3 сентября в европейских СМИ появилась информация о том, что "Газпром" возобновил работу трубопровода "Северный поток". Труба, которая простаивал фактически несколько дней, за последний час увеличила поток газа до показателей в 184 кВт/ч.

Администрация президента США Джо Байдена, комментируя остановку "Северного потока", обвинила Россию в использовании энергоресурсов в качестве оружия против стран Европейского Союза.