"ЄС пожинає свої плоди", — Ердоган про газову кризу в Європі

Турецький лідер виправдав політику глави Кремля Володимира Путіна, який використовує природний газ як геополітичну зброю.

Європа сама несе відповідальність у тому, що відмовилася від постачання російського газу напередодні зимового періоду. Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Ердоган, виступаючи на пресконференції перед офіційним туром на Балкани.

За його словами, країни Євросоюзу, які зіткнулися з енергетичною кризою, "пожинають свої плоди".

Ердоган, коментуючи співпрацю з Росією, наголосив, що Туреччина не має проблем із запасами російського газу напередодні зимового періоду.

"Позиція президента Путіна така: якщо ви робите так — то і я робитиму так. Він використовує всі засоби і зброю, які є в його розпорядженні. Найважливішим з них є природний газ", — продовжив Ердоган, виступаючи на пресконференції.

Турецький лідер додав, що офіційна Анкара не зацікавлена у конфлікті з Кремлем у сфері постачання блакитного палива та визнав, що у країнах Європи складається складна ситуація з газом. Підсумовуючи, Ердоган заявив, що Євросоюз очікують серйозні проблеми під час зимового періоду через припинення імпорту.

Нагадаємо, 2 вересня російський "Газпром" повідомив про зупинення роботи трубопроводу "Північний потік", через який здійснювалося постачання газу до європейських країн. Монополіст анонсував припинення експорту палива через несправності, які нібито виявили експерти на газоперекачувальному агрегаті.

Європейська комісія звинуватила "Газпром" у брехні і заявила, що Росія зупинила роботу трубопроводу "Північний потік" під приводом фейку. Припинення постачання газу, на думку офіційного Брюсселя, є ще одним доказом того, що Кремль не можна розцінювати як надійного постачальника.

3 вересня у європейських ЗМІ з'явилася інформація про те, що "Газпром" відновив роботу трубопроводу "Північний потік". Труба, яка простоювала фактично кілька днів, за останню годину збільшила потік газу до показників 184 кВт·год.

Адміністрація президента США Джо Байдена, коментуючи зупинку "Північного потоку", звинуватила Росію у використанні енергоресурсів як зброю проти країн Європейського Союзу.