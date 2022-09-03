Використовують енергію як зброю проти Європи: у США відреагували на зупинку Росією "Північного потоку"

Сполучені Штати Америки та Європа співпрацюють, щоб забезпечити достатні запаси газу для Європи на зимовий період.

Російська Федерація, зупинивши "Північний" потік, використовує енергетику як інструмент тиску на Європу, заявили у Білому домі. Про це пише Reuters.

Сполучені Штати Америки та Європа співпрацюють, щоб забезпечити наявність достатніх запасів газу, зазначив представник Ради національної безпеки при Білому домі.

Він наголосив, що внаслідок цих зусиль газові сховища Європи будуть заповнені до критичного зимового опалювального сезону. Однак він додав, що цих зусиль недостатньо.

Представник Ради нацбезпеки заявив, що не дивно, що РФ використовує енергію як зброю проти жителів Європи.

Нагадаємо, що трубопровід "Північний потік", через який здійснюються постачання російського газу до Європи, припинено на невизначений термін. Зокрема, компанія відзвітувала про підсумки проведення технічного обслуговування газоперекачувального агрегату №24 на КС "Портова", яка є частиною трубопроводу "Північний потік". "Газпром "оголосив про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу сьогодні ввечері через нібито виявлену несправність в єдиній компресорній станції "Портова". Також стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 компресорної станції "Портова" виявлено витік масла з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького і проміжного тиску

Спікер Єврокомісії Ерік Мамер зазначив, що "Газпром" оголосив про зупинку газопроводу "Північний потік" під брехливим приводом.