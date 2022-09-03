Используют энергию, как оружие против Европы: в США отреагировали остановку Россией "Северного потока"

Соединенные Штаты Америки и Европа сотрудничают, чтобы обеспечить наличие достаточных запасов газа для Европы на зимний период.

Российская Федерация, остановив "Северный" поток, использует энергетику как инструмент давления на Европу, заявили в Белом доме. Об этом пишет Reuters.

Соединенные Штаты Америки и Европа сотрудничают, чтобы обеспечить наличие достаточных запасов газа, отметил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме.

Он подчеркнул, что в результате этих усилий газовые хранилища Европы будут заполнены до критического зимнего отопительного сезона. Однако он добавил, что одних этих усилий недостаточно.

Представитель Совета нацбезопасности заявил, что неудевительно, что РФ использует энергию, как оружие против жителей Еропы.

Напомним, что трубопровод "Северный поток", через который осуществляются поставки российского газа в Европу, приостановлен на неопределенный срок. В частности, компания отчиталась об итогах проведения технического обслуживания газоперекачивающего агрегата №24 на КС "Портовая", которая является частью трубопровода "Северный поток". "Газпром" объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу сегодня вечером из-за якобы обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая". Также утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции "Портовая" обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления.

Спикер Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что "Газпром" объявил об остановке газопровода "Северный поток" под лживым предлогом.