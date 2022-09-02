"Газпром" повідомив про зупинення трубопроводу "Північний потік" (фото)

Постачання блакитного палива зупиняються після того, як експерти виявили несправності та пошкодження на обладнанні.

Трубопровід "Північний потік", через який постачають російський газ у Європу, припинено на невизначений термін. Про це попередила пресслужба монополіста "Газпрому".

Зокрема, компанія прозвітувала про підсумки проведення технічного обслуговування газоперекачувального агрегату №24 на КС "Портова", яка є частиною трубопроводу "Північний потік".

Під час регламентних робіт, як стверджує "Газпром", експерти з представниками корпорації Siemens виявили витік масла з домішкою герметизуючого складу з роз'ємів клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького та проміжного тиску.

Речовину виявили не тільки в частині двигуна, а й у районі кабельної лінії у зовнішній шафі клемної системи автоматичного керування. Акт виявлення недоліків на агрегаті підписали представники Siemens.

"Отримано застереження Ростехнагляду Росії про те, що виявлені несправності та пошкодження не дозволяють гарантувати безпечну безаварійну експлуатацію газотурбінного двигуна. У зв'язку з чим необхідно вжити відповідних заходів і призупинити подальшу експлуатацію газоперекачувального агрегату Trent 60 у зв'язку з виявленими грубими порушеннями", — йдеться у повідомленні монополіста.

[ + – ] Трубопровід "Північний потік" зупинено на невизначений термін

"Газпром" наголосив, що всі відповідні документи про виявлення несправностей направлені президенту Siemens Energy AG Крістіану Бруху, якого компанія закликає якнайшвидше усунути недоліки.

Підсумовуючи, монополіст додав, що трубопровід "Північний потік" припинений і не функціонуватиме доти, доки німецькі партнери не розв'яжуть проблему з газоперекачувальним агрегатом.

[ + – ] "Північний потік" зупинено через виявлення витоків на газоперекачувальному агрегаті

Нагадаємо, наприкінці серпня "Газпром" попереджав про зупинення роботи трубопроводу "Північний потік" на три дні. Російський монополіст повідомляв, що через усунення неполадок обсяги постачання палива скоротяться вп'ятеро.

Також повідомлялося, що влада Німеччини відмовилася призупиняти імпорт російського газу.