Євросоюз вигадав, як обмежити ціни на російський газ, – ЗМІ

Москва обіцяє Євросоюзу проблеми з постачанням газу, допоки діють санкції Заходу. Щоб уникнути перебоїв, європейські країни можуть розділити на зони залежно від їхніх потреб у блакитному паливі.

Єврокомісія (ЄК) розробила 2 варіанти обмеження ціни на російський газ. Про це написала британська газета Financial Times із посиланням на власні джерела та внутрішні документи ЄС.

У першому варіанті пропонується обмежувати ціну для всіх європейських країн. Єврочиновники хочуть створити компанію для закупівлі газу до РФ. У цьому випадку є ризики, адже монополіст "Газпром" вважатиме таку ситуацію форс-мажором і припинить чинні газові угоди.

Розумний висновок із цього стану справ — посилення геополітичної напруженості, впевнені в ЄК.

[ + – ] Російський "Газпром" може припинити чинні газові контракти з Євросоюзом. Фото: Анадолу

Але є й другий варіант, за яким Євросоюз поділять на червоні та зелені зони виходячи з поточних запасів газу та перебоїв із постачанням блакитного палива. Країні із червоної зони дозволять купувати газ у Росії за будь-якою ціною, а зеленим суми обмежать.

Брюссель вважає, що у другому варіанті є один мінус — складність розрахунків. За надзвичайної ситуації країни їхніх червоних зон поставлять газ у зелені.

Постачання газу по Північному потоку — Росія обіцяє проблеми

Коментуючи варіанти обмежень цін на російський газ, глава ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що президент РФ Володимир Путін використовує енергію як зброю, скорочуючи постачання та маніпулюючи на енергетичних ринках.

"Він зазнає невдачі. Європа переможе", — вважає вона.

[ + – ] У Росії обіцяють проблеми з постачанням газу по "Північному потоку" Фото: Flickr

Єврокомісія намагатиметься знизити попит на електроенергію на пікових навантаженнях, обмежити ціни на трубопровідний газ та допомогти вразливим споживачам та підприємствам, підкреслила фон дер Ляєн.

У Росії обіцяють проблеми з постачанням газу по Північному потоку, поки Захід зберігає санкції проти Москви, що впливають на обслуговування трубопроводу. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що проблеми у прокачуванні газу почалися саме через обмеження.

"Через санкції вся робота трубопроводу "тримається на одному агрегаті, який потребує серйозного обслуговування", — зазначив Пєсков.

Нагадаємо, що в РФ вже почали лякати жителів Європи довгою важкою зимою. Ріс ЗМІ підготували відео із замерзаючими європейськими містами.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган нещодавно виправдав газовий шантаж Росії. За його словами, країни ЄС несуть відповідальність за відмову від постачання російського газу напередодні зими.

"Газпром" 2 вересня заявив про повну зупинку подачі газу по "Північному потоку". Партнери в Німеччині, за оцінкою компанії, повинні вирішити проблему з газоперекачувальним агрегатом.

Єврокомісія вважає, що Росія зупинила прокачування газу через свій цинізм та ненадійність.