"А зима буде велика": у РФ випустили відео, де лякають Європу "льодовиковим періодом"

У росЗМІ повідомляється, що ролик випустила компанія "Газпром", але підтвердження цьому поки немає

Користувачі в Рунеті активно розповсюджують відео, в якому Росія залякує західні країни майбутньою тяжкою зимою через енергетичну кризу. Відеоряд із замерзанням міст накладено на пісню "А зима буде велика".

На російському сайті "Военное обозрение" повідомляється, що ролик нібито випустила компанія "Газпром", проте офіційно підтвердження цьому поки немає. В офіційних соціальних мережах російського газового монополіста відео не публікувалося.

[ + – ] Пропагандистські телеграм-канали пишуть, що ролик випустив "Газпром"

На початку ролика чоловік із написом "Газпром" на уніформі перекриває газовий вентиль. Демонструються кадри з вітряками та сонячними батареями, а потім майбутній "льодовиковий період" у містах. Так автори натякають, що за допомогою альтернативної енергії Європі не вдасться обігріти своє населення.

Нагадаємо, 2 вересня "Газпром" повідомив про зупинення трубопроводу "Північний потік". Російський монополіст стверджує, що фахівці виявили несправності та пошкодження на устаткуванні.

Спікер Єврокомісії Ерік Мамер вважає, що компанія вигадала брехливий привід для закриття газопроводу "Північний потік". За його словами, дії РФ є ще одним підтвердженням, що "Газпром" є ненадійним постачальником газу.