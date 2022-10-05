Не більш як 2 млн барелів: в ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку нафти

На тлі такого рішення ціна на найпопулярнішу марку нафти Brent на лондонській біржі ICE піднялася понад 93 долари за барель.

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Моніторинговий комітет Організації країн-експортерів нафти ОПЕК+ погодився на скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на добу. Йдеться про те, що країни організації знижуватимуть видобуток чорного золота, повідомляє агентство Reuters.

З цієї причини ціни на найпопулярнішу марку нафти Brent на лондонській біржі ICE піднялися вище 93 доларів за барель. Таке сталося вперше із 21 вересня.

"Ключові міністри Організації країн-експортерів нафти, відомі як загальний міністерський моніторинговий комітет, домовилися про скорочення видобутку нафти", — йдеться у повідомленні.

Ця рекомендація обговорюватиметься на повноформатній зустрічі міністрів ОПЕК+.

Кому вигідне зниження видобутку нафти

Як повідомляє телеканал CNN, члени ОПЕК+ розглядали можливість скорочення видобутку через стрімке падіння цін, які за останні місяці різко впали до рівня нижче 90 доларів за барель. Крім того, на ситуацію впливали антиросійські санкції, в межах яких країни ЄС мають намір обмежити ціни на нафту як покарання за вторгнення Росії в Україну.

[ + – ] Як змінювалася вартість нафти марки Brent

За інформацією журналістів, Москва висловила невдоволення з приводу обмеження цін і спробує домовитися з нафтовим картелем Близького Сходу про скорочення видобутку, викликавши цим різкий стрибок цін. Зі свого боку, Стверджують ЗМІ, Вашингтон дав зрозуміти, що США готові купувати нафту ОПЕК для поповнення свого стратегічного нафтового резерву (SPR) не залишать їх "без нагляду", якщо вони вкладуть гроші у видобуток. Ці кроки призведуть до падіння цін та зниження глобального попиту на нафту.

Нагадаємо, в Європейському Союзі домовилися про 8 пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. В обмежувальні заходи проти країни-агресора, зокрема, включає заборону на транспортування нафти третім країнам за ціною, вищою від встановленої стелі. Офіційно про нові санкції мають оголосити 6 жовтня 2022 року.

Також повідомлялося, що президент США Джо Байден вирішив заборонити надавати фінансову допомогу Росії та Білорусі, яка допомагає Кремлю у військовій агресії проти нашої країни. Про указ з підписом глави США повідомили на сайті Білого дому.

Країнам, зокрема, не можна обмінюватися спеціальними правами запозичення (СПЗ) МВФ, які належать РФ. Заборона призведе до того, що Росія та Білорусь не зможуть отримати кредит від МВФ та обміняти свої СПЗ.