Біди агресора продовжуються: Росію залишили без міжнародної фінансової допомоги

Санкції проти Росії вводяться на п'ять років, але обмеження можуть зняти за 30 днів після того, як вона припинить воювати з Україною.

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Росію дедалі більше ізолюють від зовнішнього світу за вторгнення в Україну. Так, президент США Джо Байден вирішив заборонити надавати фінансову допомогу Росії та Білорусі, яка допомагає Кремлю у військовій агресії проти нашої країни. Про указ з підписом глави США повідомили на сайті Білого дому.

Країнам, зокрема, не можна обмінюватися спеціальними правами запозичення (СПЗ) МВФ, які належать РФ. Заборона призведе до того, що Росія та Білорусь не зможуть отримати кредит від МВФ та обміняти свої СПЗ.

США також планують направляти своїх представників до кожної міжнародної фінансової установи, щоб вони заперечували проти надання фінансової допомоги Росії чи Білорусі.

Не заборонятиметься лише та фіндопомога, яка забезпечить базові людські потреби мирного населення. Також США не братиме участі в будь-яких операціях, пов'язаних з обміном спеціальних прав запозичення, що належать РФ чи Білорусі, і вимагатиме від Міністерства фінансів вжиття заходів, спрямованих проти надання фінансової допомоги Росії чи Білорусі.

Ці обмеження діятимуть упродовж п'яти років. Або протягом 30 днів після того, як Росія припинить агресію.

Нагадаємо, в Європейському союзі домовилися про 8 пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. В обмежувальні заходи проти країни-агресора, зокрема, включає заборону на транспортування нафти третім країнам за ціною, вищою від встановленої стелі.

Також Фокус розповідав, що Єврокомісія (ЄК) розробила 2 варіанти обмеження ціни на російський газ. У першому варіанті пропонується обмежувати ціну для всіх європейських країн. Але є і другий варіант, за яким Євросоюз поділять на червоні та зелені зони виходячи з поточних запасів газу та перебоїв із постачанням блакитного палива.