Стеля цін на нафту та удар по оборонній сфері: які санкції готує ЄС для Росії

У Єврокомісії зазначили, що ніколи не ухвалять фіктивні путінські референдуми та будь-яку анексію територій України. Також Європа й надалі готова підтримувати Україну у війні проти РФ.

Related video

У Європейському союзі домовилися про 8 пакет санкцій проти Росії за її вторгнення до України. Нові санкції було запропоновано президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн після прямих погроз голови Кремля Володимира Путіна застосувати ядерну зброю в Україні та оголошення про початок мобілізації в Росії.

Яким буде восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії?

Після довгих переговорів та нарад, як пише видання Politico, послам країн ЄС таки вдалося домовитися про найважливіший пункт у рамках нових санкцій: обмеження цін на російську нафту. Крім цього, пропонується внести:

систему моніторингу, яка не дозволить РФ уникати санкцій;

нові обмеження на постачання до Росії електронних компонентів, авіаційних частин та хімікатів, що використовуються у військово-промисловому комплексі Росії;

нові персональні санкції для адміністративних осіб та пропагандистів, причетних до проведення "референдумів" в Україні;

додаткові обмеження проти сталеливарної та оборонної промисловості РФ;

заборона ввезення до Євросоюзу ще частини російських товарів на загальну суму 7 мільярдів євро;

заборона громадянам ЄС працювати в органах управління російських державних компаній.

При цьому для таких країн, як Мальта, Греція та Кіпр, зроблять поступки в рамках нових санкцій проти РФ. Справа в тому, що флот цих країн залучений до транспортування російської нафти.

Тим часом, за інформацією видання Reuters, обмеження цін на російську нафту не стосуватиметься трубопровідних постачань. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який найбільш активно критикував санкції Євросоюзу проти Росії. Угорщина використовує трубопровід для імпорту нафти з Росії та побоюється, що після обмеження цін на чорне золото Росія відмовиться продавати Угорщині свій енергоресурс.

"Нам вдалося досягти того, що стеля цін на нафту не поширюватиметься на трубопровідне транспортування сирої нафти (так ми купуємо сиру нафту, яка потрібна для нашої енергетичної безпеки), а у разі надзвичайної ситуації не поширюється на морське транспортування, яке його замінює", – написав глава МЗС країни на своїй сторінці у соціальній мережі у Facebook.

Крім того, Financial Times пише, що Саудівська Аравія та Росія хочуть оголосити про незаплановане скорочення видобутку нафти, щоб розгорнути цінову динаміку. Вартість барелю впала приблизно зі $120 у червні до $91,5 станом на початок липня.

Тим часом в Офісі президента України вже заявили, що у 8 пакеті санкцій ще очікують подальшого відключення російських банків від системи SWIFT (зокрема, "Газпромбанку"), заборони на входження до російських портів європейських судів та заборони на в'їзд для російських громадян.

"Тобто скасування можливості в'їзду для більшості, якщо не всім категоріям громадян Росії в ЄС", — сказав під час брифінгу у вівторок, 4 жовтня, заступник керівника ВП Ігор Жовква.

Зазначимо, що всі ці обмеження мають підтримати 27 країн Європейського Союзу.

Коли введуть санкції

Усі деталі восьмого пакету санкцій проти Росії схвалено послами ЄС, тому очікується, що про введення обмежень офіційно оголосять 6 жовтня 2022 року. Про це повідомив у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС схвалили всі деталі пакету санкцій проти Росії та запустили так звану письмову процедуру, яка завершиться завтра о 10:00. Тож публікація в офіційному журналі ЄС завтра", – йдеться у повідомленні журналіста.

У Єврокомісії (ЄК) вже теж відреагували на узгодження нового пакету обмежень проти РФ, заявивши, зокрема, що продовжать підтримувати Україну.

"Європейська комісія вітає згоду держав-членів щодо 8-го пакету санкцій. Ми ніколи не приймемо фіктивні путінські референдуми та будь-яку анексію територій України. Ми сповнені рішучості продовжувати змушувати Кремль платити", – повідомляє прес-служба ЄК.

Раніше Фокус писав, що у США запропонували план обмеження цін на нафту з РФ. При цьому ціна, за якою буде обмежено продаж російської нафти, ще не визначена.

Ще повідомлялося, що Єврокомісія (ЄК) розробила 2 варіанти обмеження ціни на російський газ. У першому варіанті пропонується обмежувати ціну для всіх європейських країн. Але є й другий варіант, за яким Євросоюз поділять на червоні та зелені зони виходячи з поточних запасів газу та перебоїв із постачанням блакитного палива.

Також Фокус розбирався, як санкції проти РФ підірвуть військовий потенціал ворога. Думки опитаних Фокусом експертів розділилися.

"У РФ залишається ще чимало коштів, тому санкції швидше виглядають як засіб додаткового тиску на агресора, а не як інструмент позбавлення його фізичної можливості воювати", — вважає Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС).

Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея", припускає, що ефект санкцій, що стосуються нафтогазового сектора, виявиться не раніше другої половини 2023 року.

"Обмеження цін на російську нафту знизить доходи російського бюджету. Це призведе до скорочення витрат на війну та соціальні потреби, що означає менше ракет і більше незадоволених своїм життям росіян ", — коментує Агія Загребельська, засновниця "Ліги антитрасту".