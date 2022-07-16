Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 50%: что США предложили для сделки

В Штатах рекордная инфляция за последние 40 лет и высокие цены на нефть, поэтому Байдену нужно было договориться об увеличении суточного объема добычи.

Американский президент Джо Байден в ходе визита в Саудовскую Аравию смог договориться с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом об увеличении добычи нефти. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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В совместном заявлении Байден отметил, что Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти для стабильного экономического роста. Также королевство повысит на 50% уровень добычи нефти в июле и в августе. Ожидается, что это должно стабилизировать рынки и цены на нефть.

При этом Наследный принц Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд сообщил, что его страна собирается увеличить добычу нефти с 10 до 13 млн баррелей в день.

В рамках сделки американская сторона приняла решение о выводе своего контингента с оспариваемого острова Тиран. То же самое сделает и Саудовская Аравия. Многонациональные силы и наблюдатели там находились более 40 лет. Теперь остров будет открыт для туризма и экономики, что будет способствовать миру и процветанию региона. Стороны обязуются обеспечивать свободу судоходства в районе острова.

Остров Тиран находятся в проливе между Саудовской Аравией и Египтом. Пролив — узкий судоходный коридор, который является выходом в Красное море из иорданского порта Акаба и израильского порта Эйлат.

Как отмечает Al Jazeera, для Байдена это первый визит на Ближний Восток с момента избрания на пост президента. Он хочет, чтобы страны ОПЕК добывали больше нефти, чтобы снизить цены на нефть, а также снизить самый высокий уровень инфляции за последние 40 лет.

Напомним, в ходе тура по Ближнему Востоку, по данным СМИ, Байден попросил у премьера Израиля поставлять оружие Украине.

Ранее сообщалось, что американский президент поедет на Ближний Восток, чтобы найти советское оружие для Украины.